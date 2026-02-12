Lassan, de biztosan legyengíti a szervezeted: ezekkel az egyszerű gyakorlatokkal megelőzheted a csontritkulást

A csont ásványianyag-tartalma már a harmincas évektől csökkenni kezd. Ez az öregedéssel járó természetes folyamat, de az ütemét erősen befolyásolja az életmódunk. Mutatjuk, mit tehetsz a csontritkulás ellen a mindennapokban!

Ezeket a hatékony gyakorlatokat végezd a csontritkulás ellen! / Fotó: Michael Heim / 123RF

A csontsűrűség harmincéves korunk után fokozatosan csökken.

A nők nagyobb kockázatnak vannak kitéve.

A csontokat a megfelelő terheléssel erősíthetjük.

Mit tehetünk a csontritkulás ellen?

A csontritkulás azért jelent nagy kockázatot, mert sokáig nem jár panaszokkal. Sokszor egy kisebb esés vagy baleset okozta törés után derül ki, hogy a csontok teherbírása jelentősen romlott az idővel.

A csontritkulás egy hosszú folyamat, amely ellen már évtizedekkel korábban elkezdhetünk küzdeni. Így nincs szükség extrém edzésprogramokra, csupán következetes és megfelelő terhelést nyújtó mozgásformákra, amelyeket képesek vagyunk beépíteni a mindennapjainkba.

A legjobb megoldás a betegség megelőzésére

A csontok mechanikai terhelés hatására alkalmazkodnak az életmódunkhoz, tehát ha rendszeres terhelést kapnak, idővel erősebbé, ellenállóbbá válnak.

Minden olyan mozgás, ami miatt felállsz és mozogsz, jót tesz a csontjaidnak

– írja Dr. Pamela Peeke, az Amerikai Sportorvosi Kollégium kuratóriumának tagja az AARP cikkében.

Kiváltképp az olyan mozgásformák, csontritkulás elleni gyakorlatok lehetnek hatásosak, amelyek során a gravitáció ellen küzdünk – például állás, emelés, lépcsőzés. Kutatások szerint az erő- és súlyzós edzést végző nők csontsűrűsége általában magasabb, mint a mozgásszegény életmódot folytatóké.

Egyszerű gyakorlatok csontritkulás ellen

Fekvőtámasz

A felsőtest terhelésével nemcsak izmaink, de csontjaink is erősödnek. A korábban mozgásszegény életmódot folytatók körében is alkalmazhatóak könnyedebb formái: lábakat a falnak tolva vagy térdelve.

Guggolás

A csípő és a comb megfelelő terhelése fontos szerepet játszik a csontsűrűség fenntartásában. A guggolás esetében is lehet könnyedebb formulákkal kezdeni az edzést. Nem szükséges túl mély guggolásokat végezni, a lényeg a kontrollált mozgás: