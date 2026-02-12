Lassan, de biztosan legyengíti a szervezeted: ezekkel az egyszerű gyakorlatokkal megelőzheted a csontritkulást

A csont ásványianyag-tartalma már a harmincas évektől csökkenni kezd. Ez az öregedéssel járó természetes folyamat, de az ütemét erősen befolyásolja az életmódunk. Mutatjuk, mit tehetsz a csontritkulás ellen a mindennapokban!
A csontritkulás azért jelent nagy kockázatot, mert sokáig nem jár panaszokkal. Sokszor egy kisebb esés vagy baleset okozta törés után derül ki, hogy a csontok teherbírása jelentősen romlott az idővel.
A csontritkulás egy hosszú folyamat, amely ellen már évtizedekkel korábban elkezdhetünk küzdeni. Így nincs szükség extrém edzésprogramokra, csupán következetes és megfelelő terhelést nyújtó mozgásformákra, amelyeket képesek vagyunk beépíteni a mindennapjainkba.
A csontok mechanikai terhelés hatására alkalmazkodnak az életmódunkhoz, tehát ha rendszeres terhelést kapnak, idővel erősebbé, ellenállóbbá válnak.
Minden olyan mozgás, ami miatt felállsz és mozogsz, jót tesz a csontjaidnak
– írja Dr. Pamela Peeke, az Amerikai Sportorvosi Kollégium kuratóriumának tagja az AARP cikkében.
Kiváltképp az olyan mozgásformák, csontritkulás elleni gyakorlatok lehetnek hatásosak, amelyek során a gravitáció ellen küzdünk – például állás, emelés, lépcsőzés. Kutatások szerint az erő- és súlyzós edzést végző nők csontsűrűsége általában magasabb, mint a mozgásszegény életmódot folytatóké.
A felsőtest terhelésével nemcsak izmaink, de csontjaink is erősödnek. A korábban mozgásszegény életmódot folytatók körében is alkalmazhatóak könnyedebb formái: lábakat a falnak tolva vagy térdelve.
A csípő és a comb megfelelő terhelése fontos szerepet játszik a csontsűrűség fenntartásában. A guggolás esetében is lehet könnyedebb formulákkal kezdeni az edzést. Nem szükséges túl mély guggolásokat végezni, a lényeg a kontrollált mozgás:
„Guggolj le, amennyire csak tudsz, de ne engedd, hogy a feneked a térded alá kerüljön. A gyakorlat alján feszítsd meg a fenekedet, majd a fenék- és combizmaidat használva térj vissza álló helyzetbe” – tanácsolja a szakember.
Talán a legegyszerűbb mozgásforma a csontritkulás ellen a lépcsőzés. Akár a mindennapokba is beépíthető, nem kell külön időt kijelölni az edzés számára: egyszerűen csak a lépcsőt kell választani a lift helyett. A lépcsőzés egyszerű, de hatékony terhelés a csontok számára. Különösen kedvező hatású a csípő és az alsó végtag csontjaira.
A súlyzóval történő guggolások, felhúzások, kinyomások és hasonló összetett gyakorlatok nagyobb mechanikai terhelést jelentenek, ezért hosszabb távon szuperül hozzájárulnak a csontsűrűség megőrzéséhez.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
