Percről percre: kövesd velünk élőben a Békemenetet! Fotók, útvonal, a legfontosabb pillanatok egy helyen!

Fricz Tamás, a Békemenetet szervező CÖF-CÖKA alapítója csütörtökön a Harcosok órája című online műsorban hangsúlyozta: Sorsdöntő lesz a Békemenet, az elsőhöz hasonlítható, amikor az emberek azt érezték, hogy meg kell védeni az ország függetlenségét. "Eltelt 13 év, és most soha nem látott támadás éri a magyar szuverenitást kívülről és belülről. A külső támadás olyan összehangoltnak tűnik a brüsszeli elit részéről, hogy különös fellépést kíván tőlünk. Korábban politikailag támadtak bennünket, az elmúlt hónapokban, a háború kapcsán összehangoltan támadnak bennünket politikailag, jogilag és pénzügyileg" - magyarázta. További részletek itt.
Tóth Gabi is megjelent a Békemenetre tartók között a tömegben. Az énekesnő elmondta, azért jelent meg, mert tisztelegni szeretne az 1956-os hősök előtt, valamint véleménye szerint még sosem volt ennyire fontos az összetartás.
Kósa Lajos a Facebook-oldalán tudatta, több, mint 500 debreceni is a Békemenetre tart. A vonaton az egykori polgármester mindenkinek nemzeti szín karszalagot adott.
A miniszterelnök a közösségi oldalán üzent követőinek:
Aki magyar, velünk tart!
A FIDESZ Facebook-oldalán pedig "Gyülekezünk!" üzenettel, videóban mutatták meg, mennyien érkeztek eddig:
Magyarország legtávolabbi szegleteiből is elindultak a Békemenetre igyekvő buszos csoportok. "Hatalmas elszántsággal, hazafias lendülettel és tenni akarással indul csapatunk Budapestre! Hogy miért is indulunk? Mert kell, mert fontos!" - üzenték Kisvárdáról.
Megérkeztek az első fotók a Békemenet indulópontjáról: már most látszik, hogy hatalmas az érdeklődés.
"Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára" – üzente közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Mint ismert, a Békemenetet a kormányfő még a Digitális Polgári Körök első offline találkozóján tartott beszédében jelentette be. Az október 23-ra időzített esemény jelentőségét aligha kell magyarázni a globális háborús fenyegetések és Brüsszel Magyarország szuverenitását támadó akciói közepette.
A Békemenet gyülekezőjére a Császár-Komjádi uszoda előtti területet jelölték ki. A Békemenet az Elvis Presley térről indul, és a Margit-hídon, a Nyugati téren, majd az Alkotmány utcán át érkezik a Kossuth Lajos térre, ahol Orbán Viktor tart beszédet.
Nem csak a politikusok, de számos közéleti szereplő, sztár is kinyilvánította már korábban is, milyen fontos a mai esemény. "Hosszú ideje vártam már, hogy újra elinduljon a Békemenet, hiszen hatalmas szükségét érzem már annak, hogy a jobboldali érzületű csendes többség, megint hallassa a hangját és megmutassuk, hogy minden álhír ellenére is mi vagyunk többen" – üzente Zalatnay Cini, aki sajnos betegség miatt nem tud részt venni személyesen a Békemeneten. "Támogatom a Békemenetet, aki tud, az menjen el bátran. Én is a béke mellett állok, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megmozdulás arra, hogy ezt képviseljük" – üzente Oláh Gergő. "Ott vagyok mindenhol, ahol tudjuk a hazát védeni" – jelentette ki Sasvári Sándor, hozzátéve: "Ha a hazának szüksége van rám, én kiállok, ahogy eddig is!"
