Percről percre: kövesd velünk élőben a Békemenetet! Fotók, útvonal, a legfontosabb pillanatok egy helyen!

"Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára" – üzente közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Mint ismert, a Békemenetet a kormányfő még a Digitális Polgári Körök első offline találkozóján tartott beszédében jelentette be. Az október 23-ra időzített esemény jelentőségét aligha kell magyarázni a globális háborús fenyegetések és Brüsszel Magyarország szuverenitását támadó akciói közepette.

Orbán Viktor október 23-án ismét Békemenetre várja mindazokat, akiknek a szabadság és a béke fontos Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A Békemenet útvonala

A Békemenet gyülekezőjére a Császár-Komjádi uszoda előtti területet jelölték ki. A Békemenet az Elvis Presley térről indul, és a Margit-hídon, a Nyugati téren, majd az Alkotmány utcán át érkezik a Kossuth Lajos térre, ahol Orbán Viktor tart beszédet.

Sztárok a békéért

Nem csak a politikusok, de számos közéleti szereplő, sztár is kinyilvánította már korábban is, milyen fontos a mai esemény. "Hosszú ideje vártam már, hogy újra elinduljon a Békemenet, hiszen hatalmas szükségét érzem már annak, hogy a jobboldali érzületű csendes többség, megint hallassa a hangját és megmutassuk, hogy minden álhír ellenére is mi vagyunk többen" – üzente Zalatnay Cini, aki sajnos betegség miatt nem tud részt venni személyesen a Békemeneten. "Támogatom a Békemenetet, aki tud, az menjen el bátran. Én is a béke mellett állok, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megmozdulás arra, hogy ezt képviseljük" – üzente Oláh Gergő. "Ott vagyok mindenhol, ahol tudjuk a hazát védeni" – jelentette ki Sasvári Sándor, hozzátéve: "Ha a hazának szüksége van rám, én kiállok, ahogy eddig is!"

Itt lehet élőben követni a Békemenetet