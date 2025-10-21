Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sasvári Sándor is részt vesz a Békemeneten: „Ott vagyok mindenhol, ahol tudjuk a hazát védeni"

Digitális Polgári Kör
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 09:28 / FRISSÍTÉS: 2025. október 21. 09:28
béketárgyalássasvári sándorbékemenetOrbán Viktor
Jászai Mari-díjas és EMeRTon-díjas magyar színművész kedd reggel a Mokka stúdiójában büszkén mesélt arról, hogy két Digitális Polgári Körhöz is alapítótagként csatlakozott az elmúlt időszakban. Sasvári Sándor hazafiassága és hazaszeretete régóta ismert, most pedig kész tevőlegesen is harcolni az általa is képviselt eszmékért.
Bors
A szerző cikkei

Sasvári Sándor tisztában van vele, hogy hatalmas feladat hárul rá és mindazokra, akik már csatlakoztak egy-egy, vagy akár több Digitális Polgári Körhöz.  A színész kész vállalni a harcot annak érdekében, hogy eljöjjön végre a szó szerinti és képletesen értett béke a határainkon innen és túl. Sasvári Sándor erről beszélt kedd reggel a TV2 stúdiójában. 

Sasvári Sándor két Digitális Polgári Kör alapítótagja
Sasvári Sándor két Digitális Polgári Kör alapítótagja (Fotó: Mirkó István)

Sasvári Sándor két Digitális Polgári Körhöz is csatlakozott

Több Digitális Polgári Kör tagja, sőt alapítótagja vagyok. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hadügyminiszter úr felkérésére, a Bajtársak DPK-ba elsőként, alapítóként léptem be. 

Majd Tuzson Bence Magyarország igazságügy minisztere és egyben nagyon jó barátom keresett meg, hogy csatlakozzak a Dunakeszi és térsége DPK tagjai közé, hiszen jómagam csömöri vagyok”

 – kezdte a Mokkában Sasvári Sándor, aki természetesen az október 23-ai nemzeti ünnepre szervezett Békemeneten is az első sorokban sétál majd. 

Sasvári Sándor is ott lesz október 23-án a Békemenet felvonulói között
Sasvári Sándor is ott lesz október 23-án a Békemenet felvonulói között (Fotó: Mirkó István)

Óriási lehetőség van a kormányunk és Orbán Viktor kezében”

Én voltam katona, így pontosan tudom, mit is jelent a bajtársiasság. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartottam a csatlakozást a Bajtársak DPK-hoz, hiszen rengeteg támadás éri ma a hazánkat belföldről és külföldről egyaránt. Ilyenkor pedig össze kell fogni. Ugyanakkor szeretek jó emberek társaságában lenni ás hát mindkét Digitális Polgári Kör esetében elég jó társaságba kerültem. Természetesen megyek a Békemenetre is. A miniszter úr társaságában fogok sétálni. Ott vagyok mindenhol, ahol tudjuk a hazát védeni. Ez egy erős elköteleződés a jobboldal, a kormányunk, a hazánk és szeretet mellett. Nem teszek mást, mint amit egész életemben tettem. Ha a hazának szüksége van rám, én kiállok, ahogy eddig is. El kell mondjam, hogy a Magyar Nemzetőrség dandártábornoka vagyok és ott is a béke védelme és a szeretet a legfőbb üzenet” – fogalmazott a színész, aki kitért a közelgő béketárgyalásra is, melynek Budapest ad otthont hamarosan. „Most óriási lehetőség van a kormányunk és Orbán Viktor kezében és a világ is Budapestre figyel. 

Hiszen ez a közelgő béketárgyalás Trump és Putyin között azt mutatja, hogy az országunk jó kezekben van, jó irányba halad és ezt az utat kell folytatnunk.

 Ezért alakultak a digitális Polgári Körök és én ezért adom a nevemet és az arcomat. Tudom, hogy ez sokakat zavar, de nem bánom” – jelentette ki határozottan Sasvári Sándor.

Egyre több híresség csatlakozik egy-egy, vagy akár több Digitális Polgári Körhöz.  Sasvári Sándorhoz hasonlóan a minap Szabó Zsófi is nyíltan beszélt arról, hogy büszke a jobboldali értékrendjére és ott lesz a Békemeneten. 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu