Pánik a 3I/ATLAS miatt: világ vezetői titokban aktiválták az űrvédelmi rendszereket

Az elmúlt hetekben világszerte nagyszabású bolygóvédelmi gyakorlatok sorozatát hajtották végre. Emiatt újra erősödtek azok a hangok, amelyek szerint a kormányok felkészülnek a 3I/ATLAS néven ismert csillagközi objektum kiszámíthatatlan viselkedésére.

Bár minden egyes gyakorlatot rutinszerűnek mutattak be, időzítésük és mértékük kérdéseket vetett fel az űrszakértők és a védelmi tisztviselők körében. Az Európai Űrügynökség a teljes bolygóvédelmi triász aktiválásával indította el a gyakorlatsorozatot, amely magában foglalja a küldetésirányítást, a gyorsreagálású modellezést és a földi megfigyelőhálózatokat.

A példa nélküli háromnapos szimulációt Japán gyorsított aszteroida-becsapódási gyakorlata követte polgári, katonai és kereskedelmi műholdkezelők részvételével. Két napon belül az amerikai űrhaderő befejezte a nagy magasságú pályakövető próbát, amelyet eredetileg 2026 végére terveztek, de hirtelen előrehozták.

Azok az országok, amelyek ritkán tesznek közzé ilyen tevékenységeket, köztük Ausztrália, Dél-Korea és Brazília, szintén részt vettek közös gyakorlatokon.

Ezek a gyakorlatok olyan adatmegosztó rendszereket tartalmaztak, amelyeket a belső dokumentumokban „nagy sebességű, nem gravitációsan gyorsuló objektumokként” leírt jelenségek elemzésére építettek – ez a kifejezés a 3I/ATLAS-ra utal.

A hirtelen globális fókusz katalizátora az objektum kiszámíthatatlan viselkedése. A tudósok merev, a fizikát meghazudtoló farokellenes sugarakat, megmagyarázhatatlan pulzációkat és egy tartós, nem gravitációs gyorsulást dokumentáltak, amely nem egyezik a természetes modellekkel.