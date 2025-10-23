Orbán Viktor: a Békemenet Magyarország legnagyobb politikai ereje

Hatalmas tömeg gyűlt össze az október 23-ra hirdetett Békemeneten: nehéz pontosan megtippelni, hány ember dönthetett úgy az ország minden pontjából, hogy kimutassa támogatását, valamint hirdesse a béke és a szabadság fontosságát, azonban kétségtelen, hogy rengetegen jöttek el. "Együtt erő vagyunk!" - üzente Orbán Viktor miniszterelnök a tömeget látva.
A Kossuth téren szinte semennyi hely nem maradt: a tér teljesen megtelt a Békemenetet követően.
Ez már az űrből is látszik
- kezdte beszédét Orbán Viktor, aki ezt követően minden jelenlévőt köszöntött. "Isten hozta a szabadság vándorait!"
"Zászlót, hitet és reményt hoztatok magatokkal, éppúgy, mint 1956. október 23-án" - hasonlította a 11. alkalommal megrendezett, hatalmas tömegeket megmozgató Békemenetet a 69 évvel ezelőtt történtekhez.
Látjuk a zászlók tengerét, a nemzeti színek hullámát, és újra '56 moraját halljuk. Ma megmutatjuk a világnak, hogy Magyarország nem felejt! Nem engedi el hősei kezét, és bármikor kész újakat teremni és csatasorba állítani!
Orbán Viktor ezt követően köszöntötte a Békemenetet, ahogy fogalmazott: "Magyarország legnagyobb politikai erejét".
Mint fogalmazott, 16 évig, és ki tudja még meddig képesek voltak kormányon tartani Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányát, képesek voltak megalkotni Európa egyetlen nemzeti alkotmányát, képesek voltak megvédeni a határokat, és Magyarországot megtartani Európa migránsmentes országaként. Mindenki ilyen politikai erőt szeretne Európában - hangsúlyozta.
"Időben ébredtetek, észnél voltatok, bátrak voltatok, kiáltatok és kitartottatok" - emelte ki, az összegyűltekhez címezve szavait. "Köszönet, bravó és megemelt kalap!"
Ezért méltó és igazságos, hogy ti, a Békemenet ünnepli a forradalom hőseit. Mert '56 az, amit az elmúlt 16 év is jelent a magyarok számára.
Kiemelte: 1956 nem múlt el, ma pedig azt a munkát kell folytatni, amit az akkori hősök elkezdtek. Hangsúlyozta: a magyar forradalom nélkül más forradalmak, más változások sem jöttek volna el. '56 az emberi méltóság üzenete: minden népnek joga van szabadságban, méltóságban élni, így 69 éve nem csak a saját szabadságunkért harcoltunk, hanem az egész világért.
Sajnos azonban akkor is cserben hagytak minket. "56 a bizonyíték, hogy mindig többet adtunk a világnak, mint amit kaptunk tőle. 1956 óta mindenki tudja, hogy él egy nemzet a Földön, amelynek a szabadság a lelkébe van írva. Ez a nép mi vagyunk. Aki ezt '56-ból elmulasztotta megtanulni, az az elmúlt 16 évből megtanulhatta" - magyarázta a kormányfő.
A magyarok nem kérnek sokat az élettől, beérjük a szabadsággal. Ha szabadság van, minden van - a többit majd intézzük
- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án, a Kossuth Lajos téren összegyűlt tömeg előtt. Egy dolgot kérünk: hagyjanak minket, magyarokat szabadon élni, senki ne akarja ránk tukmálni az álmait! "Egyetlen szabadságot ismerünk, a magyarok szabadságát, és ehhez ragaszkodunk. Megvannak hozzá az eszközeink. Hiába fenyegetnek minket hatalmak, vagy a magát szánalmasan világhatalomnak képzelő Brüsszel. Nem térdelünk le, és mindig van néhány mesterfogás a tarsolyunkban" - magyarázta, sorolva: sem a helytartó tanács, sem a szovjetek, sem az IMF, sem a migrációpárti brüsszeliek nem bírtak velünk.
"Brüsszel úgy döntött, háborúba megy. A háborúpárti országok már létrehozták a háborús szövetséget. Utánozhatatlan eleganciával hajlandók koalíciójának nevezik. Hajlandóak elküldeni másokat meghalni. Készen állnak, hogy még több fegyvert, még több pénzt küldjenek Ukrajnába. Az ukrán-orosz háborút saját háborújukká nyilvánították, és ezzel bele is léptek. Benne vannak nyakig" - jelentette ki, hozzátéve: ha Brüsszel nem akadályozná, már rég béke lenne.
"Magyarország a béke oldalára állt. Az orosz–ukrán háború nem a mi háborúnk. A kárpátaljai magyarok pedig úgy keveredtek bele, mint Pilátus a krédóba. Innen is üzenjük: nem feledkezünk meg rólatok, veletek vagyunk, számontartunk benneteket és segítjük családjaitokat! Csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs, és egyetlen magyar sincs egyedül" - folytatta.
Orbán Viktor arról is beszélt: noha ez nem a mi háborúnk, a mi életünket is megkeseríti. Brüsszel a mi zsebünkből is húzza ki a pénzt, amivel a háborút pénzelik, és amiért cserébe háborús inflációt, magas energiaárakat, tönk szélén egyensúlyozó nemzetgazdaságokat kapunk, és lakatot az egykor világhírű európai gyárak kapujára.
Amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában
- húzta alá, hozzátéve: ilyen nemzetközi helyzetben valóságos csoda, hogy Magyarországon Európa legnagyobb otthonteremtési programja, valamint adócsökkentő forradalma is sikerrel van jelen.
"Brüsszel kifogyott a pénzéből. Pénzük nincs, de háborúzni akarnak. Ezért akarnak adót emelni, ezért akarják megadóztatni a nyugdíjakat, ezért akarják felszámolni a rezsicsökkentést. Hadisarcot akarnak fizettetni velünk. És ezért akarják bármi áron begyömöszölni Ukrajnát az EU-ba" - magyarázta Orbán Viktor, hozzátéve: nem Ukrajna támogatásáról, hanem felosztásáról van szó Brüsszel részéről.
Ma Európában egyedül Magyarország áll ki a béke mellett
- emlékeztette a Kossuth téren összegyűlt tömeget Orbán Viktor. "Vannak, akik békét szeretnének, de nem mernek kiállni érte, inkább együtt masíroznak a háborús szövetséggel."
Aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Aki magyar, az békét akar. Aki magyar, az élni akar. Nem adjuk a pénzünket, nem adjuk át a fegyvereinket, nem megyünk háborúba, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért!
Orbán Viktor beszédében arra is emlékeztetett: hamarosan döntenünk kell hazánk sorsáról. "Akik itt vagyunk, tudjuk, mit kell tennünk. És amit kell, meg is tesszük" - magyarázta. "De a következő öt hónapban beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal is. Egyetlen lélekről sem mondhatunk le, mert minden magyar felelős minden magyarért. Nem a vezetőikről beszélek, nekik megvannak a gazdáik. Ők pontosan tudják, mit tesznek és miért. De van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt, és a Brüsszelből ideküldött bábkormány-jelölteket támogatja. El kell mondanunk nekik: Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem! Akik azt hiszik, a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják, ha tudnak róla, ha nem. A brüsszeli bürokratákat, akik ránk akarják kényszeríteni a migrációs paktumot, és bevándorlóországot akarnak csinálni Magyarországból."
A miniszterelnök szerint két választásunk maradt, háború vagy béke. Nincs hová hátrálni, a háború elvenné a jövőnket. Magyarország a brüsszeli háborús uszítók útjában áll. 1956-ban tankokkal jöttek, most pénzügyi szankciókkal. De szerinte jó hír, hogy a békei hívei már gyülekeznek.
Orbán Viktor kiemelte: jövőre meg kell mutatni a világnak, hogy van egy nemzet Európa szívében, amely nem fél a saját útján járni. "Van egy nemzet, amely nem enged a zsarolásnak, nem hátrál meg a történelem viharában."
Ezek vagyunk mi magyarok, a szabadság vándorai.
És amíg itt vagyunk ezen a téren, és amíg lesz akár egyetlen magyar is a földön, addig lesz, aki kimondja: itt béke lesz, mert békét akarunk, és szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk" – zárta gondolatait Orbán Viktor.
