Orbán Viktor: a Békemenet Magyarország legnagyobb politikai ereje

Hatalmas tömeg gyűlt össze az október 23-ra hirdetett Békemeneten: nehéz pontosan megtippelni, hány ember dönthetett úgy az ország minden pontjából, hogy kimutassa támogatását, valamint hirdesse a béke és a szabadság fontosságát, azonban kétségtelen, hogy rengetegen jöttek el. "Együtt erő vagyunk!" - üzente Orbán Viktor miniszterelnök a tömeget látva.

Orbán Viktor beszéde és az október 23-ai ünnepség előtt már megtelt a Kossuth Lajos tér a Békemenetet követően Fotó: Archív

Orbán Viktor: Magyarország nem felejt!

A Kossuth téren szinte semennyi hely nem maradt: a tér teljesen megtelt a Békemenetet követően.

Ez már az űrből is látszik

- kezdte beszédét Orbán Viktor, aki ezt követően minden jelenlévőt köszöntött. "Isten hozta a szabadság vándorait!"

"Zászlót, hitet és reményt hoztatok magatokkal, éppúgy, mint 1956. október 23-án" - hasonlította a 11. alkalommal megrendezett, hatalmas tömegeket megmozgató Békemenetet a 69 évvel ezelőtt történtekhez.

Látjuk a zászlók tengerét, a nemzeti színek hullámát, és újra '56 moraját halljuk. Ma megmutatjuk a világnak, hogy Magyarország nem felejt! Nem engedi el hősei kezét, és bármikor kész újakat teremni és csatasorba állítani!

Orbán Viktor ezt követően köszöntötte a Békemenetet, ahogy fogalmazott: "Magyarország legnagyobb politikai erejét".

Mint fogalmazott, 16 évig, és ki tudja még meddig képesek voltak kormányon tartani Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányát, képesek voltak megalkotni Európa egyetlen nemzeti alkotmányát, képesek voltak megvédeni a határokat, és Magyarországot megtartani Európa migránsmentes országaként. Mindenki ilyen politikai erőt szeretne Európában - hangsúlyozta.

"Időben ébredtetek, észnél voltatok, bátrak voltatok, kiáltatok és kitartottatok" - emelte ki, az összegyűltekhez címezve szavait. "Köszönet, bravó és megemelt kalap!"

Ezért méltó és igazságos, hogy ti, a Békemenet ünnepli a forradalom hőseit. Mert '56 az, amit az elmúlt 16 év is jelent a magyarok számára.

Kiemelte: 1956 nem múlt el, ma pedig azt a munkát kell folytatni, amit az akkori hősök elkezdtek. Hangsúlyozta: a magyar forradalom nélkül más forradalmak, más változások sem jöttek volna el. '56 az emberi méltóság üzenete: minden népnek joga van szabadságban, méltóságban élni, így 69 éve nem csak a saját szabadságunkért harcoltunk, hanem az egész világért.