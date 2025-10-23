Üzent a szervező: sorsdöntő Békemenet lesz!

Sorsdöntő lesz a Békemenet, az elsőhöz hasonlítható, amikor az emberek azt érezték, hogy meg kell védeni az ország függetlenségét - mondta Fricz Tamás, a Békemenetet szervező CÖF-CÖKA alapítója csütörtökön a Harcosok órája című online műsorban. A politológus emlékeztetett: 2012-ben az Európai Bizottság az alaptörvényt támadta, és a médiaszabadságot, a demokráciát "féltették tőlünk". Hozzátette, szükség volt egy első, nagy kiállásra, arra, hogy a magyar nép a jelenlétével bizonyítsa, ezek a vádak nem igazak.

Már gyülekezik a tömeg a Békemenetre Fotó: MW

Sorsdöntő az október 23-ai Békemenet

"Eltelt 13 év, és most soha nem látott támadás éri a magyar szuverenitást kívülről és belülről. A külső támadás olyan összehangoltnak tűnik a brüsszeli elit részéről, hogy különös fellépést kíván tőlünk. Korábban politikailag támadtak bennünket, az elmúlt hónapokban, a háború kapcsán összehangoltan támadnak bennünket politikailag, jogilag és pénzügyileg" - fogalmazott.

"Mindenáron be akarnak vonni minket a háborúba, azt akarják, hogy 27. tagállamként álljunk be a többiek mellé, fogadjuk el azt a bornírt gondolatot, hogy az Európai Unió háborúban áll Ukrajna oldalán. Erre nagyon erős választ kell adni, a békemenet megmutatja, hogy az ország látható többsége meg akarja védeni az önállóságot" - mondta.

Hangsúlyozta, meg kell őriznünk a szuverenitásunkat, mert Brüsszelben komolyan gondolják, hogy meg akarják szüntetni azt.

Fricz Tamás kitért arra is, hogy a legutóbbi békemeneten tapasztalta, hogy az a gárda, amelyik 2012-ben, az első békemeneten jelen volt, már megöregedett, de a legutóbbi, tizedik békemeneten azt látták, hogy a szülőkkel együtt voltak fiatalok is. Ez fontos, kellenek a fiatalok, bizakodunk, hogy egy új generáció is jelen lesz, sokkal erősebben - jegyezte meg.

Úgy vélte, "a békemenet olyan bázisa a szuverenista, nemzeti, keresztény oldalnak, amire mindig lehet számítani, erőt ad az egész közösségnek".

A részvételről szólva elmondta, nem mindegy, hogy hányan jönnek el, de a békemenetnek van egy hagyománya, a résztvevők száma 200 és 500 ezer között szokott lenni. "Ha ilyen létszámban jelen vagyunk, nem érdemes belemenni a számháborúba" - fűzte hozzá.