Ebben a 3 európai városban utálják a magyarokat – Jobban jársz, ha másik úti célt választasz

A tömegturizmus nem új jelenség, de az elmúlt években több nagyvárosban is látványosan fogy a türelem. Ha valaki turistának tűnik, jó eséllyel számíthat a fanyalgásra – különösen azokban a városokban, ahol a mindennapi élet már szinte lehetetlenné vált a látogatók áradata miatt. A probléma lényege egyszerű: a helyiek utálnak minden turistát, mert a városuk élhetősége sérül, az árak pedig elszállnak.

Ahol a helyiek utálnak: például Párizs, ahol nemcsak tömeg van, de borsos árak is.

Fotó: BalkansCat

Párizsban és Amszterdamban elszálltak az árak, Velencében pedig a mindennapi élet vált elviselhetetlenebbé a tömegek miatt.

Több nagyvárosban már nyíltan érződik, hogy a helyieknek elege van mindenkiből, aki tovább növeli a zsúfoltságot.

Érdemes kevésbé felkapott úti célok felé fordulni, ahol még valódi városi élet fogadja a látogatót.

Ezek azok a városok, ahol a helyiek utálnak minden turistát

Számos olyan nagyváros, vagy felkapott üdülőváros van már Európában, ahol a helyi lakosságnak nagyon elege van a látogatókból, köztük a magyar turistákból is. Ezeket a helyszíneket szedegettük össze.

Párizs: ahol a „romantika” ára egy 6000 forintos kávé, ráadásul gyenge is

A francia főváros a világ egyik legtöbbet idealizált úti célja, ám a valóság sokszor jóval prózaibb. A túlzsúfolt látványosságok, a türelmetlen tömegközlekedés és a borsos árak (egy espresso akár 5000–6000 forint is lehet, ráadásul még jónak sem nevezhető) könnyen kikezdik a lelkesedést. A helyiek pedig mindezt már kevéssé tolerálják: az állandó fotózás, a sorok és a rossz irányba tartó turista hordák mára a mindennapi bosszúság részeivé váltak.

Velence: a nyári főszezon élhetetlenné teszi a várost

Velence a tömegturizmus másik klasszikus példája. A szűk utcákon egyetlen nap alatt tömegek fordulnak meg, és egyre gyakoribbak az olyan jelenetek, amelyek a helyieket az őrületbe kergetik – például amikor valaki a csatornában fürdőt vesz, mintha csak egy tengerparti városban járna. A víz koszos, hajók járnak benne, mégis sokan fejest ugranak. Nem csoda, hogy helyi aktivisták évek óta próbálják felhívni a figyelmet arra: Velence nem Disneyland, hanem egy élő város.