Ebben a 3 európai városban utálják a magyarokat – Jobban jársz, ha másik úti célt választasz

A tömegturizmus nem új jelenség, de az elmúlt években több nagyvárosban is látványosan fogy a türelem. Ha valaki turistának tűnik, jó eséllyel számíthat a fanyalgásra – különösen azokban a városokban, ahol a mindennapi élet már szinte lehetetlenné vált a látogatók áradata miatt. A probléma lényege egyszerű: a helyiek utálnak minden turistát, mert a városuk élhetősége sérül, az árak pedig elszállnak.
Számos olyan nagyváros, vagy felkapott üdülőváros van már Európában, ahol a helyi lakosságnak nagyon elege van a látogatókból, köztük a magyar turistákból is. Ezeket a helyszíneket szedegettük össze.
A francia főváros a világ egyik legtöbbet idealizált úti célja, ám a valóság sokszor jóval prózaibb. A túlzsúfolt látványosságok, a türelmetlen tömegközlekedés és a borsos árak (egy espresso akár 5000–6000 forint is lehet, ráadásul még jónak sem nevezhető) könnyen kikezdik a lelkesedést. A helyiek pedig mindezt már kevéssé tolerálják: az állandó fotózás, a sorok és a rossz irányba tartó turista hordák mára a mindennapi bosszúság részeivé váltak.
Velence a tömegturizmus másik klasszikus példája. A szűk utcákon egyetlen nap alatt tömegek fordulnak meg, és egyre gyakoribbak az olyan jelenetek, amelyek a helyieket az őrületbe kergetik – például amikor valaki a csatornában fürdőt vesz, mintha csak egy tengerparti városban járna. A víz koszos, hajók járnak benne, mégis sokan fejest ugranak. Nem csoda, hogy helyi aktivisták évek óta próbálják felhívni a figyelmet arra: Velence nem Disneyland, hanem egy élő város.
Az elegáns csatornahálózat és a múzeumok mellett Amszterdam nehezen szabadul a „legénybúcsús főváros” bélyegétől. A helyiek egyre türelmetlenebben viselik a hangoskodást, az utcai ivászatot és a „mindent lehet” attitűdöt. Az önkormányzat az utóbbi években tiltások sorát vezette be: az utcán nem lehet alkoholt fogyasztani, szigorúbbak a kannabiszra vonatkozó szabályok, és még a belvárosi óceánjáró-forgalmat is betiltották, hogy lassítsák a mindent elárasztó tömeget. Közben egy adag sült krumpli 1400–2500 forint is lehet – ami elég jól mutatja, mennyire elszálltak az árak.
Sok utazó inkább alternatív úti célok felé fordul: Ljubljana kedves és nyugodt; Porto autentikus és jóval pénztárcabarátabb; Prágában pedig még mindig találni valódi városi életet, nem csak kirakatot. A kontinensen rengeteg olyan város van, ahol nincs tömegturizmus, ahol a látogatók nem jelentenek terhet – és ahol a helyiek még nem érzik úgy, hogy minden idegszálukon egy-egy újabb turista táncolna.
A lényeg egyszerű: a nagy európai klasszikusok továbbra is csábítók, de aki nyugalmat, normális árakat és valódi városi élményt keres, jobban jár, ha kevésbé felkapott helyeket választ. Az utazás élvezhetőbb úgy, ha az ember nem lép olyan terepre, ahol a helyieknek már nagyon elege van a turizmus negatív hozományaiból.
Egy alternatív megoldást nézz meg az alábbi kisfilmen:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.