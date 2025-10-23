Gyülekezik a tömeg: megérkeztek az első fotók a Békemenetről

Még szeptemberben, a Digitális Polgári Körök első offline találkozóján jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök: október 23-ra Békemenetet szerveznek. Az esemény még nem kezdődött el, de már gyülekeznek az emberek.

Megérkeztek az első emberek a Békemenetre

Íme az első fotók a Békemenetről

10 órakor indul el a Békemenet az Elvis Presley térről: a Margit-hídon, a Nyugati téren, majd az Alkotmány utcán át érkezik meg majd a tömeg a Kossuth Lajos térre, ahol Orbán Viktor tart beszédet.

Szelfik az indulás előtt Fotó: MW

Rengetegen érkeztek Fotó: Bors

Zászlókkal, táblákkal várják az indulást a tömegek

Veletek vagyunk - üzeni egy magasra emelt tábla Fotó: MW