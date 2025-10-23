BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Gyöngyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyülekezik a tömeg: megérkeztek az első fotók a Békemenetről

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 09:38 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 09:40
békeoktóber 23.
A Császár-Komjádi uszoda előtt várja mindenki az indulást. Mutatjuk az első fotókat a Békemenetről!

Még szeptemberben, a Digitális Polgári Körök első offline találkozóján jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök: október 23-ra Békemenetet szerveznek. Az esemény még nem kezdődött el, de már gyülekeznek az emberek.

Megérkeztek az első emberek a Békemenetre
Megérkeztek az első emberek a Békemenetre

Íme az első fotók a Békemenetről

10 órakor indul el a Békemenet az Elvis Presley térről: a Margit-hídon, a Nyugati téren, majd az Alkotmány utcán át érkezik meg majd a tömeg a Kossuth Lajos térre, ahol Orbán Viktor tart beszédet. 

Szelfik az indulás előtt  Fotó: MW
062A7199
Rengetegen érkeztek Fotó: Bors
062A7196
Zászlókkal, táblákkal várják az indulást a tömegek
LAB_8767
Veletek vagyunk - üzeni egy magasra emelt tábla  Fotó: MW
G_R_6685
Kokárda és zászlók a Békemeneten Fotó: Gáll Regina / Bors

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu