Oláh Gergő üzenete egyértelmű: „Támogatom a Békemenetet, és aki tud, az menjen el bátran"

Oláh Gergő eredetileg ott szeretett volna lenni az idei Békemeneten, hiszen rendkívül fontosnak tartja, hogy az emberek a béke és az összefogás mellett álljanak ki. Az énekes azonban végül kénytelen volt lemondani a részvételt, mivel egy térdsérülés hátráltatja, így fizikailag nem tud jelen lenni az eseményen. Mindez azonban nem változtatott azon, hogy szívvel-lélekkel támogatja a megmozdulást és annak üzenetét.

Oláh Gergő Békemeneten való részvételét keresztülhúzta a térdsérülése (Fotó: Mediaworks/archív)

Oláh Gergő lélekben a tömeggel lesz

„Nagyon-nagyon szívesen ott lettem volna, a terveim között volt, hogy ott leszek a Békemeneten és az október 23-ai állami ünnepségen, de sajnos közbeszólt az, hogy térdsérülésem van, és emiatt nem tudok fizikálisan ott lenni” – mondta az énekes, aki ennek ellenére határozottan kiáll a kezdeményezés mellett:

Támogatom a Békemenetet, aki tud, az menjen el bátran. Én is a béke mellett állok, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megmozdulás arra, hogy ezt képviseljük

– árulta el a családapa.

A béke és a szeretetet mellett van

Oláh Gergő számára a béke nemcsak politikai, hanem mélyen emberi érték. Úgy véli, a mai világban, amikor sokszor a megosztottság és a gyűlölködés kerül előtérbe, különösen fontos, hogy az emberek a megértésre és az elfogadásra törekedjenek:

Én is ezt képviselem, mert nem jó látni a gyűlölködést, a megosztottságot. Az lenne most a legmegfelelőbb hozzáállás minden embernek: ahogyan te szeretnéd, hogy veled bánjanak az emberek, neked is úgy kell bánnod a másik emberrel – legyen az akárki, higgyen akármiben, szavazzon akárkire

– mondta őszintén.

Szavai túlmutatnak a pártpolitikán

Az énekes szerint a béke alapja az, hogy az emberek ne akarják egymást legyőzni, hanem megérteni. A különböző gondolkodásmódokat nem ellenségként, hanem természetes különbségként kell kezelni:

„Nem kell gyilkolni egymást sem verbálisan, sem azért, mert valaki máshogy gondolkodik, mint ahogyan ő vagy én. Hanem meg kell tudni érteni, el kell tudni fogadni, hogy ő a pirosat zöldnek látja, én meg pirosat pirosnak látom. Ahogy te szeretnéd, hogy veled bánjanak az emberek, neked is úgy kell bánnod a másik emberrel. Ez a vezérelvem, az egymás mellett való békés együttéléshez” – fogalmazott egyértelműen az énekes. Bár most sérülése miatt nem tudta személyesen képviselni a béke üzenetét, Oláh Gergő szavai mégis sokakhoz eljutottak. Az énekes szerint a valódi béke ott kezdődik, amikor az ember nem ellenséget lát a másikban, hanem embert – és hajlandó meghallani, megérteni őt.