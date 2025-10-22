Oláh Gergő üzenete egyértelmű: „Támogatom a Békemenetet, és aki tud, az menjen el bátran"

Oláh Gergő eredetileg ott szeretett volna lenni az idei Békemeneten, hiszen rendkívül fontosnak tartja, hogy az emberek a béke és az összefogás mellett álljanak ki. Az énekes azonban végül kénytelen volt lemondani a részvételt, mivel egy térdsérülés hátráltatja, így fizikailag nem tud jelen lenni az eseményen. Mindez azonban nem változtatott azon, hogy szívvel-lélekkel támogatja a megmozdulást és annak üzenetét.
„Nagyon-nagyon szívesen ott lettem volna, a terveim között volt, hogy ott leszek a Békemeneten és az október 23-ai állami ünnepségen, de sajnos közbeszólt az, hogy térdsérülésem van, és emiatt nem tudok fizikálisan ott lenni” – mondta az énekes, aki ennek ellenére határozottan kiáll a kezdeményezés mellett:
Támogatom a Békemenetet, aki tud, az menjen el bátran. Én is a béke mellett állok, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megmozdulás arra, hogy ezt képviseljük
– árulta el a családapa.
Oláh Gergő számára a béke nemcsak politikai, hanem mélyen emberi érték. Úgy véli, a mai világban, amikor sokszor a megosztottság és a gyűlölködés kerül előtérbe, különösen fontos, hogy az emberek a megértésre és az elfogadásra törekedjenek:
Én is ezt képviselem, mert nem jó látni a gyűlölködést, a megosztottságot. Az lenne most a legmegfelelőbb hozzáállás minden embernek: ahogyan te szeretnéd, hogy veled bánjanak az emberek, neked is úgy kell bánnod a másik emberrel – legyen az akárki, higgyen akármiben, szavazzon akárkire
– mondta őszintén.
Az énekes szerint a béke alapja az, hogy az emberek ne akarják egymást legyőzni, hanem megérteni. A különböző gondolkodásmódokat nem ellenségként, hanem természetes különbségként kell kezelni:
„Nem kell gyilkolni egymást sem verbálisan, sem azért, mert valaki máshogy gondolkodik, mint ahogyan ő vagy én. Hanem meg kell tudni érteni, el kell tudni fogadni, hogy ő a pirosat zöldnek látja, én meg pirosat pirosnak látom. Ahogy te szeretnéd, hogy veled bánjanak az emberek, neked is úgy kell bánnod a másik emberrel. Ez a vezérelvem, az egymás mellett való békés együttéléshez” – fogalmazott egyértelműen az énekes. Bár most sérülése miatt nem tudta személyesen képviselni a béke üzenetét, Oláh Gergő szavai mégis sokakhoz eljutottak. Az énekes szerint a valódi béke ott kezdődik, amikor az ember nem ellenséget lát a másikban, hanem embert – és hajlandó meghallani, megérteni őt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.