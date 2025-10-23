Orbán Viktor üzent: "Aki magyar, velünk tart!"

Október 23-án 10 órakor indul a Békemenet az Elvis Presley térről, hogy a Margit-hídon, a Nyugati téren, majd az Alkotmány utcán keresztül elérkezzen a Kossuth Lajos térre, ahol Orbán Viktor tart beszédet kora délután. A miniszterelnök már az indulás előtt üzent Facebook-oldalán: "Aki magyar, velünk tart!"

Kövesd velünk a Békemenet eseményeit itt: