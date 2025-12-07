A nézők döntöttek: máris megvan a Sztárban Sztár All Stars győztese?

Ma este egy nagyszabású fináléval ér véget a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada, ahol kiderül ki csatlakozhat Peter Srámekhez, a tavalyi győzteshez, a legek legjeként, hiszen az All Stars szezonokban az eddigi évadok legjobbjai mérték össze tudásukat. Így már a döntőbe jutás sem kis elismerés, amivel persze Freddie, Dér Heni és Vavra Bence is egyetértenek. És, hogy közülük ki kerül ki győztesként? Az már csak a nézőkön múlik, akik még a show előtt kinyilvánították véleményüket. Úgy tűnik, igencsak szoros lesz a küzdelem.

A Sztárban Sztár Vavra Bence számára rengeteg új rajongót hozott, a fiatal énekes mindenkit lenyűgöz alakításaival (Fotó: Bors)

Heteken át tartó kemény munka vezetett a Sztárban Sztár 11. évadának mindent eldöntő pillanatáig, amikor Vavra Bence, Dér Heni és Freddie megküzdenek egymással, hiszen mindhárman a dobogó legfelső fokára szeretnének állni. Mindhárom énekes lenyűgöző produkciókkal rukkolt elő hétről hétre, és míg a legtöbb heti győzelmet Vavra Bence vihette haza, addig Dér Heni a maximális pontszámokat gyűjtögette. Freddie pedig teljes mértékig levetkőzte gátlásait, és a szemünk előtt újult meg, miután a színpadon szakadtak ki belőle a régóta cipelt terhek. Ezek után tehát minden kétség nélkül kijelenthetjük, hogy mindhárman megérdemelnék a győzelmet. De persze végül csak egy nyertes lehet, akinek kilétéről kizárólag a nézői szavazatok döntenek majd, ugyanis a Sztárban Sztár zsűrije, azaz Lékai-Kiss Ramóna, Liptai Claudia, Hajós András és Stohl András a fináléban már nem adhat pontokat. A Bors arra kérte az olvasóit, hogy szavazzanak oldalunkon, kit látnának a dobogó legtetején. Az előzetes szavazásunk alapján pedig úgy tűnik, a nézők is bizonytalanok, így biztosan szoros lesz a verseny.

Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie elsírta magát a színpadon a zsűri értékelése közben, az önszeretetben rengeteget segített neki a műsor (Fotó: Gáll Regina / Bors)

A Sztárban Sztár győztese még bárki lehet

Úgy tűnik, a nézők is egyet tudnak érteni a zsűrivel, akik hétről hétre rengeteget törték a fejüket azon, hogy kiknek adják a 10-es pontszámokat, amikből egyre kevesebbel gazdálkodhattak. A szavazás alapján ugyanis Dér Heni és Vavra Bence csaknem döntetlenre állnak, az énekesnő épphogy néhány százalékkal van lemaradva ellenfelétől, de ez akár pillanatok alatt megfordulhat. Így bár a jelenlegi állás szerint a rajongók Vavra Bencét kiáltanák ki abszolút győztesnek, Dér Heni is jó eséllyel indul. És bár Freddie most jócskán lemaradt vetélytársaitól, de ha hatalmasat villant a döntős produkcióival, még könnyen lehet, hogy a valódi szavazatok legnagyobb részét ő zsebeli be.