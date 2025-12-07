Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A nézők döntöttek: máris megvan a Sztárban Sztár All Stars győztese?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 13:00
Sztárban Sztár All Starsgyőztesbejelentés
Ma este véget ér az ország házibulija, és kiderül, ki hazánk legsokoldalúbb tehetsége. Ám a Sztárban Sztár All Stars nézői nem vártak az élő show-ig, már most megszavazták, kit akarnak a dobogó tetején látni. Itt az eredmény!
Ma este egy nagyszabású fináléval ér véget a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada, ahol kiderül ki csatlakozhat Peter Srámekhez, a tavalyi győzteshez, a legek legjeként, hiszen az All Stars szezonokban az eddigi évadok legjobbjai mérték össze tudásukat. Így már a döntőbe jutás sem kis elismerés, amivel persze Freddie, Dér Heni és Vavra Bence is egyetértenek. És, hogy közülük ki kerül ki győztesként? Az már csak a nézőkön múlik, akik még a show előtt kinyilvánították véleményüket. Úgy tűnik, igencsak szoros lesz a küzdelem.

Vavra Bence a Sztárban Sztár All Starsban olyan oldalát is megmutatta, amit eddig sosem.
A Sztárban Sztár Vavra Bence számára rengeteg új rajongót hozott, a fiatal énekes mindenkit lenyűgöz alakításaival (Fotó: Bors)

Heteken át tartó kemény munka vezetett a Sztárban Sztár 11. évadának mindent eldöntő pillanatáig, amikor Vavra Bence, Dér Heni és Freddie megküzdenek egymással, hiszen mindhárman a dobogó legfelső fokára szeretnének állni. Mindhárom énekes lenyűgöző produkciókkal rukkolt elő hétről hétre, és míg a legtöbb heti győzelmet Vavra Bence vihette haza, addig Dér Heni a maximális pontszámokat gyűjtögette. Freddie pedig teljes mértékig levetkőzte gátlásait, és a szemünk előtt újult meg, miután a színpadon szakadtak ki belőle a régóta cipelt terhek. Ezek után tehát minden kétség nélkül kijelenthetjük, hogy mindhárman megérdemelnék a győzelmet. De persze végül csak egy nyertes lehet, akinek kilétéről kizárólag a nézői szavazatok döntenek majd, ugyanis a Sztárban Sztár zsűrije, azaz Lékai-Kiss Ramóna, Liptai Claudia, Hajós András és Stohl András a fináléban már nem adhat pontokat. A Bors arra kérte az olvasóit, hogy szavazzanak oldalunkon, kit látnának a dobogó legtetején. Az előzetes szavazásunk alapján pedig úgy tűnik, a nézők is bizonytalanok, így biztosan szoros lesz a verseny.

2025.11.23_Sztárban Sztár élőadás
Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie elsírta magát a színpadon a zsűri értékelése közben, az önszeretetben rengeteget segített neki a műsor (Fotó: Gáll Regina / Bors)

A Sztárban Sztár győztese még bárki lehet

Úgy tűnik, a nézők is egyet tudnak érteni a zsűrivel, akik hétről hétre rengeteget törték a fejüket azon, hogy kiknek adják a 10-es pontszámokat, amikből egyre kevesebbel gazdálkodhattak. A szavazás alapján ugyanis Dér Heni és Vavra Bence csaknem döntetlenre állnak, az énekesnő épphogy néhány százalékkal van lemaradva ellenfelétől, de ez akár pillanatok alatt megfordulhat. Így bár a jelenlegi állás szerint a rajongók Vavra Bencét kiáltanák ki abszolút győztesnek, Dér Heni is jó eséllyel indul. És bár Freddie most jócskán lemaradt vetélytársaitól, de ha hatalmasat villant a döntős produkcióival, még könnyen lehet, hogy a valódi szavazatok legnagyobb részét ő zsebeli be.

hot! magazin címlap anyagok feltöltése Marics Peti, Tóth Andi, Wossala Rozina, Dér Heni, Bódi Margó
Dér Heni Sztárban Sztáros teljesítménye végig egyenletes volt, csaknem minden alkalommal lenyűgözte a zsűrit és a közönséget (Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin)

A Sztárban Sztár bejelentése már mindenkit foglalkoztat

És ha az egyéni produkciók, és különleges duettek, amikben Dér Heni Bereczki Zoltánnal, Vavra Bence Tarján Zsófival, Freddie pedig Törőcsik Franciskával énekel, nem tartogatnának elég izgalmat, a TV2 még ezt is megfejelte. A csatorna a Sztárban Sztár All Stars utolsó adásában fogja megtenni „Az év televíziós bejelentését” is, amit a nézők már alig bírnak kivárni, különösen miután Jáksó László visszatérése is ekkora visszhangot váltott ki.

 

