"Ria-Ria-Hungária" - zúgja a tömeg a Békemeneten

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Békemenetre, október 23-án. Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere úgy fogalmazott: "A Holdról is látszik, hogy Magyarország a béke szigete!"

Szinte nincs is vége a tömegnek az október 23-ai Békemeneten Fotó: AFP

Videón a Békemenet tömege

Orbán Viktor különleges videót tett ki közösségi oldalára. "Együtt erő vagyunk!" - üzente posztjában, a képeken pedig a Békemenet tömege zúgja a Ria-Ria-Hungáriát. A videón jól látszik, hány település képviselteti magát az ország minden tájából, valamint feltűnik az egyik legbeszédesebb és egyben legmegrázóbb molinó is: "Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért!"

