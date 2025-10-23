BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Gyöngyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ria-Ria-Hungária" - zúgja a tömeg a Békemeneten

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 12:51
október 23.videóOrbán Viktor
Magával ragadó látvány! Videón a Békemenet tömege.

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Békemenetre, október 23-án. Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere úgy fogalmazott: "A Holdról is látszik, hogy Magyarország a béke szigete!"

Szinte nincs is vége a tömegnek az október 23-ai Békemeneten
Szinte nincs is vége a tömegnek az október 23-ai Békemeneten Fotó: AFP

Videón a Békemenet tömege

Orbán Viktor különleges videót tett ki közösségi oldalára. "Együtt erő vagyunk!" - üzente posztjában, a képeken pedig a Békemenet tömege zúgja a Ria-Ria-Hungáriát. A videón jól látszik, hány település képviselteti magát az ország minden tájából, valamint feltűnik az egyik legbeszédesebb és egyben legmegrázóbb molinó is: "Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért!"

Ide kattintva követheted a Békemenet legfontosabb eseményeit:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu