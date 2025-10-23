BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
A Békemenet az egész országot megmozgatta, sokan nagyon messziről érkeztek

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 09:26 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 09:31
október 23.tömeg
Magyarország legtávolabbi szegleteiből már korán reggel elindultak a Békemenetre igyekvő buszos csoportok.
Bors
A szerző cikkei

Eljött a Békemenet napja, amely kapcsán Orbán Viktor reggel elmondta, az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! Már gyűlik a tömeg!

Gyűlik a tömeg a Békemeneten
Gyűlik a tömeg a Békemeneten
Fotó: MW

Már hajnali fél hatkor útra kelt Kisvárdáról a közösségi oldalán közzétett életképek alapján Seszták Miklós országgyűlési képviselő népes csapata. Mint a kormánypárti politikus közzétette: 

Hatalmas elszántsággal, hazafias lendülettel és tenni akarással indul csapatunk Budapestre! Hogy miért is indulunk? Mert kell, mert fontos! Nem hagyhatjuk cserben a hazánkat, nem hagyhatjuk cserben családjainkat és nem hagyhatjuk cserben magyar honfitársainkat!

„Elindultunk, soha nem voltunk még ilyen sokan” – adta hírül Zalából Nagy Bálint országgyűlési képviselő.

A kommentszekcióból kiderült, hogy a budapesti Békemeneten még többen is fognak hozzájuk csatlakozni - írja a Magyar Nemzet. „Jó utat kívánunk, jó látni, hogy ennyien össze tudtatok jönni. Érkeznek mögöttetek is egy erős csapattal!” – írta egy hozzászóló a hajnalban Keszthelyről elindult tömött buszról készül életképekhez.

Az ország délkeleti sarka is megmozdult. Mihálffy Béla, a KDNP országgyűlési képviselője közösségi oldalán adta hírül, hogy választókerületi csapatával Szegedről és a Homokhátságról is elindultak a Békemenetre. 

Megüzenjük az egész világnak, hogy nemet mondunk a háborúra!

– írta bejegyzésében.

 

A soproni Fidesz fiatalokból álló csapata is már kora hajnalban közzétette, hogy útra készek:

Békemenetre fel! Minden idők legnagyobb Békemenetét nem hagyjuk ki, elindultunk Sopronból és környékéről! 

– adták hírül.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
