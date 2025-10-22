BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Békemenet – Orbán Viktor: Mindenkire számítunk holnap!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 16:37
október 23.Békemenet
Orbán Viktor fontos üzenetet fogalmazott meg.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Békemenettel kapcsolatban rakott ki a közösségi oldalára egy bejegyzést, amiben az embereknek üzent.

Október 23. Békemenet.

Mindenkire számítunk holnap! 🇭🇺 

Te ott leszel?

– írta Orbán Viktor a poszthoz, aminek videóját alább lehet megtekinteni:

