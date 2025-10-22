Békemenet – Orbán Viktor: Mindenkire számítunk holnap!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Békemenettel kapcsolatban rakott ki a közösségi oldalára egy bejegyzést, amiben az embereknek üzent.
Október 23. Békemenet.
Mindenkire számítunk holnap!
Te ott leszel?
– írta Orbán Viktor a poszthoz, aminek videóját alább lehet megtekinteni:
