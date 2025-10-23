BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Gyöngyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Békemenetről: A Holdról is látszik, hogy Magyarország a béke szigete

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 12:33
október 23.Szalay-Bobrovnicky Kristóf
Magáért beszél, mennyien gyűltek össze. Többek közt erről is szót ejtett a honvédelmi miniszter a Békementben haladva.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere is részt vett az október 23-ai Békemeneten. A tömegben haladva a HírTV kamerái előtt beszélt arról, mit gondol az összegyűlt tömegről, valamint az esemény jelentőségéről.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf valamint Sasvári Sándor a Békemeneten
Szalay-Bobrovniczky Kristóf valamint Sasvári Sándor a Békemeneten  Fotó: Ripost

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a Békemenetre és Magyarországra figyel a világ

A miniszter a Bajtársak Digitális Polgári Kör tagjaként jelent meg a Békemeneten. 

"Nagyon sok ember van, akiben van a most kialakuló nemzetközi helyzet miatt egy olyan érzés, hogy fontos az ország szempontjából is, hogy béke legyen meg biztonság. 

Négy éve tart egy rettenetes háború a szomszédunkban, ami szedi az áldozatait, és nem látszik, hogy hol lesz ennek a vége. Most Magyarországra fókuszál a világ. Ebből a rendezvényből, a Holdról is látszik, hogy mi vagyunk a béke szigete! 

Ez az üzenet, és a Miniszterelnök Úr aktiv, több éve tartó békepárti megnyilvánulásai elhozták azt, hogy a béketárgyalások következő fordulója reményeink szerint Budapesten tud lenni. Ezen keresztül a béke iránti elkötelezettségünk tovább erősödik" - magyarázta.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu