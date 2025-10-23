Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Békemenetről: A Holdról is látszik, hogy Magyarország a béke szigete

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere is részt vett az október 23-ai Békemeneten. A tömegben haladva a HírTV kamerái előtt beszélt arról, mit gondol az összegyűlt tömegről, valamint az esemény jelentőségéről.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf valamint Sasvári Sándor a Békemeneten Fotó: Ripost

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a Békemenetre és Magyarországra figyel a világ

A miniszter a Bajtársak Digitális Polgári Kör tagjaként jelent meg a Békemeneten.

"Nagyon sok ember van, akiben van a most kialakuló nemzetközi helyzet miatt egy olyan érzés, hogy fontos az ország szempontjából is, hogy béke legyen meg biztonság.

Négy éve tart egy rettenetes háború a szomszédunkban, ami szedi az áldozatait, és nem látszik, hogy hol lesz ennek a vége. Most Magyarországra fókuszál a világ. Ebből a rendezvényből, a Holdról is látszik, hogy mi vagyunk a béke szigete!

Ez az üzenet, és a Miniszterelnök Úr aktiv, több éve tartó békepárti megnyilvánulásai elhozták azt, hogy a béketárgyalások következő fordulója reményeink szerint Budapesten tud lenni. Ezen keresztül a béke iránti elkötelezettségünk tovább erősödik" - magyarázta.