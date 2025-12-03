„Mindössze 32 éves volt…” – Kovács Kokó István nagyon szomorú sorokkal jelentkezett

Kovács Kokó István, olimpiai, világ- és Európa-bajnok volt ökölvívó máig a sportág meghatározó alakja. Az egykori bokszoló nemrég még ringbe is visszatért 100. születésnapját a Magyar Ökölvívó Szövetség 100. születésnapja alkalmából.
A Hősök terén tartott rendezvényen Kokó az új világszervezet elnökével, a holland Boris van der Vorst-al csapott össze. Mások mellett pedig láthattuk még Növényi Norbert Bunyós Pityu elleni meccsét, illetve Kótai Mihály és Erdei Zsolt összecsapását is.
Kovács István most pedig egy szívszorító bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, méghozzá József Attila halálának az évfordulója alkalmából. Sokan jól tudják, hogy 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját, azonban a mai napon is sokan emlékeztek rá.
A volt ökölvívó például ezt írta:
Mindössze 32 éves volt…Sokan azt mondják, hogy József Attila „túl érzékeny volt ehhez a világhoz”, és egyszerre túl sok sebet hordozott ahhoz, hogy elviselje… pedig 1937 december 3-án talán meg jobb világ volt…
Ezt követően pedig megosztotta József Attila Hazám című versét.
