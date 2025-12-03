Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Mindössze 32 éves volt…” – Kovács Kokó István nagyon szomorú sorokkal jelentkezett

Kovács Kokó István
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 13:29
józsef attilaévfordulóvers
Kovács Kokó István szívszorító bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán.
N.T.
Kovács Kokó István, olimpiai, világ- és Európa-bajnok volt ökölvívó máig a sportág meghatározó alakja. Az egykori bokszoló nemrég még ringbe is visszatért 100. születésnapját a Magyar Ökölvívó Szövetség 100. születésnapja alkalmából.

Szomorú sorokkal jelentkezett Kovács Kokó István
Szomorú sorokkal jelentkezett Kovács Kokó István Fotó: Nemzeti Sport

A Hősök terén tartott rendezvényen Kokó az új világszervezet elnökével, a holland Boris van der Vorst-al csapott össze. Mások mellett pedig láthattuk még Növényi Norbert Bunyós Pityu elleni meccsét, illetve Kótai Mihály és Erdei Zsolt összecsapását is.

„Mindössze 32 éves volt” - szomorú sorokkal emlékezett Kovács Kokó István 

Kovács István most pedig egy szívszorító bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, méghozzá József Attila halálának az évfordulója alkalmából. Sokan jól tudják, hogy 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját, azonban a mai napon is sokan emlékeztek rá.

A volt ökölvívó például ezt írta:

Mindössze 32 éves volt…Sokan azt mondják, hogy József Attila „túl érzékeny volt ehhez a világhoz”, és egyszerre túl sok sebet hordozott ahhoz, hogy elviselje… pedig 1937 december 3-án talán meg jobb világ volt…

Ezt követően pedig megosztotta József Attila Hazám című versét.

Kovács Kokó István bejegyzését itt nézheted meg:

