Bizony, sajnos az ételmérgezés még egy drágább étteremben vagy hotelben is előfordulhat, ha svédasztalról fogyasztunk. Lássuk, miket kerülj el a saját érdekedben.

Ezeket az ételeket soha ne válaszd svédasztalról, a saját érdekedben.

Nem minden étel biztonságos egy svédasztalon.

Kerüld a majonézes salátákat, nyers tengeri ételeket és közös szószokat.

Válassz kisebb adagokat és meleg ételeket.

Ha ezeket az ételeket választod a svédasztalról, ételmérgezést is kaphatsz

Miért nem mindegy, mit választasz?

A svédasztalos koncepció lényege, hogy mindenki annyit egyen, amennyit szeretne. Csakhogy ez a szabadság nem jelenti azt, hogy minden étel egyformán friss vagy biztonságos.

Lehetnek ételek, amik már jó ideje a forró lámpák alatt pihennek, és nem olyan frissek, mint elsőre tűnik.

Aztán ott vannak a közös szedőkanalak, amiket mindenki összefogdos. A Covid óta tudjuk, hogy mennyi bacit szedhetünk össze csupán attól, hogy hozzáérünk valamihez. Na akkor most képzeld el, mennyi baktérium lehet egy svédasztalos szedőkanálon. Ezek nem csak a kezedre tapadnak, de az ételbe is simán bekerülhetnek és megfertőzhetnek. Nem kell feltétlenül romlottnak lennie egy ételnek, hogy egy svédasztalos zaba után rosszul legyél, és akár lebetegedj.

Hogy elkerüld a gyomorrontást, ételmérgezést és a fertőzéseket, vagy csak a gyors eltelítődést, mutatjuk milyen ételeket érdemes kerülni svédasztalnál.

Ezeket hagyd inkább hagyd ki: