Ezeket az ételeket soha ne válaszd svédasztalról, a saját érdekedben.

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 14:45
ételmérgezésromlott élelmiszer
Te is imádod a svédasztalt? Sokan az utazás alatt ezt a részt várják a legjobban. Viszont komoly veszélyei is lehetnek egy ilyen lakomának. Mutatjuk, milyen fogásokat kerülj, ha megkímélnéd magad az ételmérgezéstől. Olvass tovább!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Bizony, sajnos az ételmérgezés még egy drágább étteremben vagy hotelben is előfordulhat, ha svédasztalról fogyasztunk. Lássuk, miket kerülj el a saját érdekedben.

Fotó: www.foto-molleker.de / 123RF
  • Nem minden étel biztonságos egy svédasztalon.
  • Kerüld a majonézes salátákat, nyers tengeri ételeket és közös szószokat.
  • Válassz kisebb adagokat és meleg ételeket.

Ha ezeket az ételeket választod a svédasztalról, ételmérgezést is kaphatsz

Miért nem mindegy, mit választasz?

A svédasztalos koncepció lényege, hogy mindenki annyit egyen, amennyit szeretne. Csakhogy ez a szabadság nem jelenti azt, hogy minden étel egyformán friss vagy biztonságos.  

Lehetnek ételek, amik már jó ideje a forró lámpák alatt pihennek, és nem olyan frissek, mint elsőre tűnik.  

Aztán ott vannak a közös szedőkanalak, amiket mindenki összefogdos. A Covid óta tudjuk, hogy mennyi bacit szedhetünk össze csupán attól, hogy hozzáérünk valamihez. Na akkor most képzeld el, mennyi baktérium lehet egy svédasztalos szedőkanálon. Ezek nem csak a kezedre tapadnak, de az ételbe is simán bekerülhetnek és megfertőzhetnek. Nem kell feltétlenül romlottnak lennie egy ételnek, hogy egy svédasztalos zaba után rosszul legyél, és akár lebetegedj.  

Hogy elkerüld a gyomorrontást, ételmérgezést és a fertőzéseket, vagy csak a gyors eltelítődést, mutatjuk milyen ételeket érdemes kerülni svédasztalnál.

Ezeket hagyd inkább hagyd ki:  

  • Burgonyás vagy majonézes saláták – hidegen tartva is könnyen baktériumok telepedhetnek meg bennük. Ha teheted, inkább friss zöldséget válassz.
  • Csokoládé szökőkutak – csábítóan csillogó és látszólag „ártatlan”, de mindenki belekanalaz, ami nem a legjobb ötlet a baktériumok miatt.
  • Nyers tengeri ételek – sushi vagy rák például a legtöbb önkiszolgálós pultban nem biztos, hogy ideális hőmérsékleten várakozik.
  • Dinnye és gyümölcssaláták – könnyen romlanak, és a sok kéz miatt magas a baktériumveszély.
  • Citromszeletek és lime – még ha csak a poharadba dobod is, rengeteg kéz érinti őket, szóval jobb kerülni.
  • Friss kenyérfélék – a puha, friss zsemle csábító, de könnyen eltelít, így kevesebb hely marad az igazán értékes fogásoknak.
  • Lágyfagylalt – a gépek ritkán megfelelően tiszták, így a baktériumok táptalaja lehet.
  • Főtt tészták és rizs túl sokáig melegen tartva – könnyen romlanak, főleg, ha órákig a lámpa alatt állnak.
  • Fritőzben sült ételek – ha újramelegítik őket, az ízük és az állaguk mellett a baktériumveszély is nőhet.
  • Közös kiszerelésű szószok – a ketchup vagy majonéz adagolókat mindenki nyomkodja, szóval a fertőzés esélye itt is magasabb.
A csoki-szökőkút jó ötletnet tűnhet, de könnyen ételmérgezés lehet a vége egy svédasztalos étkezés során.
Fotó: Alexandr Korchagin / 123RF

Svédasztalos étkezés okosan

Először sétálj végig: nézd meg, mi van, és csak a legcsábítóbb, biztonságosnak ítélt ételekből szedj.  

Kisebb adagok: ne telítsd el magad azonnal egy fogással, hogy maradjon hely a többinek.

Higiénia: mindig külön kanalat használj az egyes ételekhez, és figyelj a kezeid tisztaságára. Akár kézfertőtlenítőt is használhatsz, a pandémia óta ez már nem ciki, sőt, felelősségteljes viselkedés!

Meleg ételek előnyben: a lámpa alatt melegített fogások gyakran biztonságosabbak, mint a hideg, majonézes saláták.

Egy svédasztalos étterem lehet élmény, de fontos, hogy tudatosan válogassunk az ételek között. Hiába tömöd tele magad minden finomsággal, ha utólag rosszul leszel.  

Hasonló infókért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

 

