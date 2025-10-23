Orbán Viktor: "Mindenki a fedélzeten", kiskakast fotóztak a Békemeneten

Orbán Viktor egy kakasról készült képet tett közzé Facebook-oldalán.
Mindenki a fedélzeten
- írta a Békemeneten készült fotóhoz, amelyen az is olvasható: "A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad."
Orbán Viktor Magyar Péter kapcsán korábban elmondta, a kiskakas mindig azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a nap. A kiskakas mindent megtámad, ami él és mozog, még a budapesti csúcstalálkozóról is kitalálta, hogy tulajdonképpen ő kezdeményezte...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.