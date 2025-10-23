BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Orbán Viktor: "Mindenki a fedélzeten", kiskakast fotóztak a Békemeneten

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 12:12 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 12:22
kiskakasBékemenet
A miniszterelnök már korábban is elmondta véleményét a Magyar Péter jelenségről.
Orbán Viktor egy kakasról készült képet tett közzé Facebook-oldalán.

Mindenki a fedélzeten

- írta a Békemeneten készült fotóhoz, amelyen az is olvasható: "A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad."

Orbán Viktor Magyar Péter kapcsán korábban elmondta, a kiskakas mindig azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a nap. A kiskakas mindent megtámad, ami él és mozog, még a budapesti csúcstalálkozóról is kitalálta, hogy tulajdonképpen ő kezdeményezte...

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
