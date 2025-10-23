BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Gyöngyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Ez már az űrből is látszik

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 13:37 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 13:44
Szalay-Bobrovniczky KristófBékemenet
Orbán Viktor büszkén mutatta meg, milyen hatalmas a tömeg a Békemeneten.
Bors
A szerző cikkei

Bárhová nézünk: 🇭🇺🇭🇺❤️

- írta bejegyzésében Orbán Viktor, hozzátéve, akkora a tömeg a Békemeneten, hogy ez már az űrből is látszik. A miniszterelnök ezzel Szalay-Bobrovniczky Kristóf szavait ismételte meg, aki így fogalmazott az október 23-án összegyűlt tömeget látva:

Nagyon sok ember van, akiben van a most kialakuló nemzetközi helyzet miatt egy olyan érzés, hogy fontos az ország szempontjából is, hogy béke legyen meg biztonság. Négy éve tart egy rettenetes háború a szomszédunkban, ami szedi az áldozatait, és nem látszik, hogy hol lesz ennek a vége. Most Magyarországra fókuszál a világ. Ebből a rendezvényből, a Holdról is látszik, hogy mi vagyunk a béke szigete!

A miniszterelnök egy galériát is közzétett arról, hogy milyen sokan gyűltek össze:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu