Orbán Viktor: Ez már az űrből is látszik

Bárhová nézünk:

- írta bejegyzésében Orbán Viktor, hozzátéve, akkora a tömeg a Békemeneten, hogy ez már az űrből is látszik. A miniszterelnök ezzel Szalay-Bobrovniczky Kristóf szavait ismételte meg, aki így fogalmazott az október 23-án összegyűlt tömeget látva:

„Nagyon sok ember van, akiben van a most kialakuló nemzetközi helyzet miatt egy olyan érzés, hogy fontos az ország szempontjából is, hogy béke legyen meg biztonság. Négy éve tart egy rettenetes háború a szomszédunkban, ami szedi az áldozatait, és nem látszik, hogy hol lesz ennek a vége. Most Magyarországra fókuszál a világ. Ebből a rendezvényből, a Holdról is látszik, hogy mi vagyunk a béke szigete!”

A miniszterelnök egy galériát is közzétett arról, hogy milyen sokan gyűltek össze: