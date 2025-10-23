Óriási sztárparádé a Békemeneten: Szabó Zsófi, Tóth Gabi, Pataky Attila és Fásy Ádám már a tömegben

Október 23-án, nemzeti ünnepünk napján ismét hatalmas tömeg lepte el Budapestet: a Békemenet résztvevői jó ideje vonulnak, sőt a menet most érkezett a Margit híd budai hídfőjéhez. A gyülekező kora reggel megkezdődött az Elvis Presley téren, ahová az ország minden pontjáról érkeztek emberek – vidéki városokból, kistelepülésekről, határon túlról is sokan jöttek, hogy együtt vonuljanak a béke, az összetartozás és az önrendelkezés jegyében. Mindemellett úgy tűnik, igazi sztárparádé várható, mert a tömegben feltűnt már többek között Szabó Zsófi, Pataky Attila, Tóth Gabi, Sasvári Sándor, Nagy Feró és Fásy Ádám is.
A menetben ezúttal is számos ismert arc tűnt fel. Tóth Gabi már a gyülekezőnél megjelent, mosolyogva üdvözölte az embereket. Fásy Ádám szintén a résztvevők között halad, jókedvűen beszélget a körülötte lévőkkel, és integet a kameráknak. A zenész régóta rendszeres szereplője a Békemenetnek, hiszen fontosnak tartja a hagyományok és a közösség megtartó erejét. Természetesen Pataky Attila is feltűnt a sorban, aki ezúttal is közvetlenül, mosolyogva vonul a tömegben, ahol szelfik és kézfogások kísérik útját. Akárcsak Szabó Zsófi, aki Orbán Viktor fotóját ábrázoló DPK-s pulóverében sétál a tömegben.
A hídon áthaladó tömeg egyre csak nő, a menet a Nyugati tér és az Alkotmány utca irányába tart, végül a Kossuth térre érkezik, ahol délutánra közös megemlékezéssel és beszédekkel zárul majd az esemény. A résztvevők között fiatalok, családok és idősek egyaránt megtalálhatók – mindenki a béke és a nemzeti egység szellemében vonul.
Ahogy a tömeg áthalad a Margit hídon, a Duna fölött lobognak a zászlók, az énekszó visszhangzik, és Budapest újra bebizonyítja: az 1956-os hősök emléke, a szabadság és a magyarság szeretete ma is képes ezreket egyesíteni, határokon innen és túl.
