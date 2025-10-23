BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Óriási sztárparádé a Békemeneten: Szabó Zsófi, Tóth Gabi, Pataky Attila és Fásy Ádám már a tömegben

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 11:13 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 11:15
pataky attilafásy ádámoktóber 23.Tóth GabiSzabó Zsófi
Szépen, lassan hömpölyög a Békemenet óriási tömege. Pataky Attila világháborúk helyett a világboldogságért van jelen a hősök tisztelete mellett.

Október 23-án, nemzeti ünnepünk napján ismét hatalmas tömeg lepte el Budapestet: a Békemenet résztvevői jó ideje vonulnak, sőt a menet most érkezett a Margit híd budai hídfőjéhez. A gyülekező kora reggel megkezdődött az Elvis Presley téren, ahová az ország minden pontjáról érkeztek emberek – vidéki városokból, kistelepülésekről, határon túlról is sokan jöttek, hogy együtt vonuljanak a béke, az összetartozás és az önrendelkezés jegyében. Mindemellett úgy tűnik, igazi sztárparádé várható, mert a tömegben feltűnt már többek között Szabó Zsófi, Pataky Attila, Tóth Gabi, Sasvári Sándor, Nagy Feró és Fásy Ádám is.

pataky attila, fásy ádám
Pataky Attila és Fásy Ádám idén sem hagyták ki a Békemenetet (Fotó: MW)

Pataky Attila világboldogságért vonul a Békemeneten

A menetben ezúttal is számos ismert arc tűnt fel. Tóth Gabi már a gyülekezőnél megjelent, mosolyogva üdvözölte az embereket. Fásy Ádám szintén a résztvevők között halad, jókedvűen beszélget a körülötte lévőkkel, és integet a kameráknak. A zenész régóta rendszeres szereplője a Békemenetnek, hiszen fontosnak tartja a hagyományok és a közösség megtartó erejét. Természetesen Pataky Attila is feltűnt a sorban, aki ezúttal is közvetlenül, mosolyogva vonul a tömegben, ahol szelfik és kézfogások kísérik útját. Akárcsak Szabó Zsófi, aki Orbán Viktor fotóját ábrázoló DPK-s pulóverében sétál a tömegben. 

Szabó Zsófi
Igazán menő pulóverben érkezett a Békemenetre Szabó Zsófi - Fotó: Bors

 

békemenet
Az idei Békemeneten is óriási az érdeklődés (Fotó: Ripost)
Sasvári Sándor
Sasvári Sándor színműész is a Békementben - Fotó: Bors

A Nyugati tér felé hömpölyög a tömeg

A hídon áthaladó tömeg egyre csak nő, a menet a Nyugati tér és az Alkotmány utca irányába tart, végül a Kossuth térre érkezik, ahol délutánra közös megemlékezéssel és beszédekkel zárul majd az esemény. A résztvevők között fiatalok, családok és idősek egyaránt megtalálhatók – mindenki a béke és a nemzeti egység szellemében vonul.

nagy fero
A Békemenet indulása előtt Nagy Ferónak még volt egy szelfire is ideje - Fotó: Bors

A nemzeti öntudat  és a hősök tisztelete ma is sok tízezer embert egyesít

Ahogy a tömeg áthalad a Margit hídon, a Duna fölött lobognak a zászlók, az énekszó visszhangzik, és Budapest újra bebizonyítja: az 1956-os hősök emléke, a szabadság és a magyarság szeretete ma is képes ezreket egyesíteni, határokon innen és túl.

 

