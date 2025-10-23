BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
"Világháborúk helyett világboldogságot" - üzente Pataky Attila

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 10:42 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 10:50
A rocker egy mondatban összefoglalta a lényeget. Ezért fontos a Békemenet.

Számos sztár jelezte, hogy részt vesz az október 23-ai Békemeneten. Tóth Gabi már ott van a tömegben, ő úgy fogalmazott: "Még sose volt ennyire fontos az összetartás." "Hosszú ideje vártam már, hogy újra elinduljon a Békemenet, hiszen hatalmas szükségét érzem már annak, hogy a jobboldali érzületű csendes többség, megint hallassa a hangját és megmutassuk, hogy minden álhír ellenére is mi vagyunk többen" - üzente korábban Zalatnay Cini, aki sajnos betegség miatt végül nem tudott megjelenni, nem úgy, mint Fásy Ádám és Pataky Attila, akik idén is a résztvétel mellett döntöttek.

Pataky Attila és Fásy Ádám a Békemenet tagjai között
Pataky Attila és Fásy Ádám a Békemenet tagjai között  Fotó: MW

Pataky Attila ezt üzente a Békemenet résztvevőjeként

Pataky Attila, az Edda Művek frontembere ráadásul egy igen beszédes pólót is hozott magával. 

Világháborúk helyett világboldogságot 

- üzente. A rocker egyébként a Budakörnyéke Digitális Polgári Kör alapítója is.

"Ez az én mezem, az én páncélom" - magyarázta a póló üzenetét a HírTV kamerái előtt, hozzátéve: 10 alkalommal volt itt a Békemeneten, egyszer nem tudott csupán részt venni, ugyanis épp Kanadában játszottak a zenekarral.

 

