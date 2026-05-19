"Te tényleg olyan édes kedves pasi voltál...": Szinetár Dóra Scherer Péter utolsó hónapjairól mesélt

Lesújtó hír rázta meg az országot kedden délután: Scherer Péter 64 éves korában elhunyt. A váratlan hír hallatán rengeteg pályatársa emlékezett meg róla, mindannyian kiemelve, mikor és hogyan dolgoztak együtt a színésszel, és milyen kapcsolatban álltak Pepével. Szinetár Dóra érdekes utat járt be a színművésszel, hiszen évtizedekig csak a rajongója volt, és az utolsó hónapokban töltöttek együtt több időt.

Az utolsó hónapok hozták össze Szinetár Dórát Scherer Péterrel

"Édes Pepe! Évtizedekig csak a rajongód voltam, mint mindannyian, aztán pont az utolsó hónapokban összehozott az Élet."

- kezdte megható sorait a színésznő.

"Ez a fényképem maradt a táncunkról, amit párszor Juli helyett velem jártál. Nagyon büszke vagyok rá, hogy legalább így a végén kicsit a partnered és feleséged lehettem. A másik kép a forgatásról van, ahol alig egy hónapja egy napig a lányod voltam."

Te tényleg olyan édes kedves pasi voltál, amilyennek a filmjeidből gondolta az ember. Legyen csodás utad! És kapj legalább annyi örömöt a csillagokban, mint amennyit te okoztál itt nekünk.

- árulta el a nagyközönségnek Scherer Péter valódi arcáról, amely szerint valóban olyan lehetett, mint a kamerák előtt, akkor is, amikor nem forgott a felvétel.