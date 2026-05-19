Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Milán, Ivó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Te tényleg olyan édes kedves pasi voltál...": Szinetár Dóra Scherer Péter utolsó hónapjairól mesélt

scherer péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 21:26 / FRISSÍTÉS: 2026. május 19. 21:28
instagramszinetár dóra
Megható szavakkal búcsúzott Szinetár Dóra. Elárulta milyen volt Scherer Péter a kulisszák mögött.

Lesújtó hír rázta meg az országot kedden délután: Scherer Péter 64 éves korában elhunyt. A váratlan hír hallatán rengeteg pályatársa emlékezett meg róla, mindannyian kiemelve, mikor és hogyan dolgoztak együtt a színésszel, és milyen kapcsolatban álltak Pepével. Szinetár Dóra érdekes utat járt be a színművésszel, hiszen évtizedekig csak a rajongója volt, és az utolsó hónapokban töltöttek együtt több időt.

Scherer Péter és Szinetár Dóra
Scherer Péter és Szinetár Dóra. Fotó: Szinetár Dóra/Facebook

Az utolsó hónapok hozták össze Szinetár Dórát Scherer Péterrel

"Édes Pepe! Évtizedekig csak a rajongód voltam, mint mindannyian, aztán pont az utolsó hónapokban összehozott az Élet."

- kezdte megható sorait a színésznő.
"Ez a fényképem maradt a táncunkról, amit párszor Juli helyett velem jártál. Nagyon büszke vagyok rá, hogy legalább így a végén kicsit a partnered és feleséged lehettem. A másik kép a forgatásról van, ahol alig egy hónapja egy napig a lányod voltam." 

Te tényleg olyan édes kedves pasi voltál, amilyennek a filmjeidből gondolta az ember. Legyen csodás utad! És kapj legalább annyi örömöt a csillagokban, mint amennyit te okoztál itt nekünk.

- árulta el a nagyközönségnek Scherer Péter valódi arcáról, amely szerint valóban olyan lehetett, mint a kamerák előtt, akkor is, amikor nem forgott a felvétel.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu