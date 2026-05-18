Így jelent meg tanúskodni Tóth Andi a bíróságon a dílerek ügyében

Tóth Andi 8 óra 50 perckor, a menedzsere társaságában érkezett meg a helyszínre. Elegáns kabátban, nadrágban, láthatóan feszülten lépett be a kapun. Nyilatkozni nem akart, amit meg szeretett volna osztani a nyilvánossággal, azt néhány napja megtette a közösségi oldalán – írja a Blikk.

Hétfőn a Fővárosi Törvényszéken folytatódik a büntetőper, ahol tanúként idézik Tóth Andit.

Az eljárás a harmadrendű vádlott korábban írásban tett vallomásának felolvasásával indult. K. Sándor arról beszélt, hogy a művészvilág sajátos közeg, ahol az ismert emberek a kívülről látható életforma ellenére komoly nyomás alatt dolgoznak, sok stresszel és szorongással küzdenek. Állítása szerint emiatt sokan drogokhoz nyúlnak kikapcsolódásként, és az sem ritka, hogy egymásnak ajánlanak beszerzési lehetőségeket vagy kisegítik egymást kábítószerrel.

„Ezekben az ügyekben soha egy forintot nem kértem senkitől, semmilyen anyagi érdekeltségem nem volt” – szögezte le a férfi, akit korábban azt is elmondta, hogy Tóth Andi is többször megkérte arra, hogy szerezzen neki drogot.

Az énekesnő neve már a januári tárgyalási napon is többször előkerült. Az ügy elsőrendű vádlottja, a szír származású D. Hassan a nyomozás során arról beszélt, hogy több alkalommal is értékesített neki kokaint. A bíró, dr. Czudarné dr. Kisnémet Erika által ismertetett korábbi vallomás szerint első találkozásukkor személyesen adta át a drogot: állítása alapján 4 gramm kokaint vitt az X-Faktor egykori győztesének, aki ezért 120 ezer forintot fizetett.

A vallomás szerint a második találkozó végül az énekesnő nélkül zajlott, mert közbejött számára valami, ezért egy férfit küldött maga helyett. Az elsőrendű vádlott állítása alapján ekkor 5 gramm kokaint adott át 150 ezer forintért. A harmadik megkeresésből azonban már nem lett üzlet: amikor az énekesnő ismét kapcsolatba lépett vele, azt közölte, hogy éppen nincs nála kábítószer, ugyanakkor ajánlott neki egy másik elérhetőséget.

A férfi a bíróságon arról is beszélt, hogy az énekesnő más típusú szer iránt is érdeklődött nála, ő azonban ezt egészségkárosítónak tartotta, ezért nem foglalkozott vele.