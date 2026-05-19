Rujder Vivien soha nem látott felvételeket osztott meg Scherer Péterről

Szörnyű hír érkezett kedden délután: Scherer Péter váratlanul elhunyt 64 éves korában. A színművésztől már rengeteg pályatársa búcsúzott, többek között Mucsi Zoltán, Balsai Móni, Árpa Attila, és most Rujder Vivien is megszólalt egy kedves emléket megosztva a közönséggel.

Scherer Péterről soha nem látott videó került elő

Legkedvesebb emlékem rólad, egyetlen Pepi

- írta a színésznő a videóról, amelyet valószínűleg az Apatigris című sorozat kulisszái mögött készített. A felvétel hamisítatlan képet mutat Scherer Péter mindig pozitív karaktereivel kapcsolatban, hiszen éppen egy optimista hangvételű dalt énekel autóvezetés közben.