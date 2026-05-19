Scherer Péter halála: Rengeteg gyászoló jelent meg a virrasztáson – Galéria

Mélyen megrázta a magyar színházi és filmes világot a hír, Scherer Péter halála. A Jászai Mari-díjas színművész halálhírét elsőként a Nézőművészeti Kft. közölte közösségi oldalán, ahol rövid, megrendítő üzenettel búcsúztak tőle. Balsai Móni pályatársa néhány órával később megrendítő sorokkal emlékezett meg.

Scherer Péter halála kapcsán színésztársai és a rajongók is teljesen összetörtek (Fotó: Balsai Móni/Facebook)

Scherer Péter halála egyelőre felfoghatatlan

A tragikus hír gyorsan végigsöpört a magyar médián és a közösségi oldalakon. Kollégák, barátok, pályatársak és rajongók százai búcsúznak a színésztől, akit sokan egyszerűen csak „Pepének” hívtak. A Bors rengeteg kollégáját megkereste a művésznek, akik érthető okokból egyelőre képtelenek nyilatkozni a veszteségről. A színész halálának pontos oka egyelőre nem ismert, a hivatalos közleményekben nem részletezték, milyen betegség vagy körülmény vezetett a halálához. Balsai Móni, kollégája és barátja szívszorító szavakkal így fogalmazott:

Pepe! Pár hete az öltözőben, fogtuk egymás kezét és nem ezt beszéltük meg! Nem ezt ígérted! Bohóc filmes férjem, mindig váltunk… De mindig nagyon szerettük egymást! Most is csak viccből válunk! Nem tudok másképp… Nem…

Hujber Feri a döbbenettől szóhoz sem jutott, közösségi oldalán őrjítő kétségbeeséssel fakadt ki:

B*ssza meg az a jó k**a élet! Majd leírják szépen mások.. Ég veled, Peti!

– az őszinte felindulás mellé egy összetört szív emojit is odatett. Scherer Péter betegsége nem volt publikus, csak a szoros barátok és pályatársak tudtak róla. Utolsó interjújában már lesújtóan nyilatkozott, nem volt benne biztos, hogy öt év múlva is élni fog, vélhetően ekkor már tudta, hogy nagy a baj.

Mécsesekkel emlékeznek meg róla

A színművészt a nagyközönség elsősorban különleges humoráról, abszurd karaktereiről és filmszerepeiről ismerte. Kultikus párost alkotott Mucsi Zoltán oldalán, a legendás Kapa–Pepe duó a magyar filmtörténet egyik legismertebb filmes párosa lett. Olyan emlékezetes produkciókban szerepelt, mint a Kontroll, az Üvegtigris, a Valami Amerika vagy a Kincsem. Halála azért is különösen megrázó, mert az elmúlt időszakban még aktívan dolgozott, rendezett és fellépett. Több színház és társulat is saját halottjaként búcsúzik tőle. Scherer Péter tiszteletére kedden estére a XI. kerületben meghirdetett virrasztáson rengetegen gyűltek össze, hogy csendben, mécsesekkel emlékezzenek meg a legendás színművészről, amelyről olvasónktól fotókat is kaptunk.