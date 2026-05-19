Eldőlt a bajnoki cím sorsa a Premier League-ben, Szoboszlai Dominik is örülhet

Huszonkét év szünet után nyerte meg újra az angol labdarúgó Premier League-et az Arsenal, miután legfőbb üldözője, a Manchester City kedden 1-1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként, ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. A Bournemouth-Manchester City meccsen Tóth Alex nem kapott lehetőséget a hazai csapatban, amely a 19 éves francia Eli Junior Kroupi találatával került előnybe, s bár a 95. percben a norvég Erling Haaland egyenlített, a döntetlennel a City ezüstérmesként zárja a szezont.

A Bournemouth-Manchester City meccs után ünnepelhettek az Arsenal szurkolói Fotó: Julian Finney

Az Arsenalnak így behozhatatlan, négy pont az előnye a hétvégi zárófordulót megelőzően, így már biztosan elhódítja a trófeát. A jövő héten szombaton a budapesti Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt játszó Ágyúsok történetük során 14. alkalommal nyerték meg az angol bajnokságot, amelyben legutóbb 22 éve, 2004-ben - veretlenül - végeztek az élen.

A Bournemouth-Manchester City meccs után Szoboszlaiék is örülhetnek

A Bournemouth pontvesztésével szinte biztossá vált, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool nem csúszik le az ötödik helyről, azaz a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában lesz érdekelt. Tehát ők is jó hírt kaptak.