Eldőlt a bajnoki cím sorsa a Premier League-ben, Szoboszlai Dominik is örülhet

Huszonkét év szünet után nyerte meg újra az angol labdarúgó Premier League-et az Arsenal, miután legfőbb üldözője, a Manchester City kedden 1-1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként, ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. A Bournemouth-Manchester City meccsen Tóth Alex nem kapott lehetőséget a hazai csapatban, amely a 19 éves francia Eli Junior Kroupi találatával került előnybe, s bár a 95. percben a norvég Erling Haaland egyenlített, a döntetlennel a City ezüstérmesként zárja a szezont.
Az Arsenalnak így behozhatatlan, négy pont az előnye a hétvégi zárófordulót megelőzően, így már biztosan elhódítja a trófeát. A jövő héten szombaton a budapesti Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt játszó Ágyúsok történetük során 14. alkalommal nyerték meg az angol bajnokságot, amelyben legutóbb 22 éve, 2004-ben - veretlenül - végeztek az élen.
A Bournemouth pontvesztésével szinte biztossá vált, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool nem csúszik le az ötödik helyről, azaz a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában lesz érdekelt. Tehát ők is jó hírt kaptak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.