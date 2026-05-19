„Egyszerűen elvarázsolnak" - Scherer Péter mindig rajongva mesélt a szenvedélyéről

A színházi munkáinak és a filmszerepeinek köszönhette az országos népszerűségét, ő pedig sokat tett azért, hogy Magyarországon tovább növelje az NBA-rajongók táborát. A kedden elhunyt színművész, Scherer Péter imádta a kosárlabdát, az észak-amerikai profi bajnokságot évtizedek óta követte, a liga történéseiből naprakész volt. Akkora rajongó volt, hogy az időeltolódás ellenére számos mérkőzésre hajnalban is felkelt. A Jászai Mari-díjas színművész két éve a Sport TV Mesél a Pálya című sorozatában 10 epizódon át sztorizott 10 kiváló kosárlabdázóról, és arról, mit jelent neki a sportág.
Steph Curry, a Golden State Warriors legendája volt a kedvenc játékosa, és fiával sokszor Curry varázslatos játékát csodálva aludtak el.
Az NBA szeretete Michael Jordannel kezdődött nálam. A kilencvenes évek elején a Chicago Bulls diadalmenete elkezdődött, és néha el-el tudtam kapni a mérkőzéseket a televízióban. Amiket ők csináltak, az emberfeletti volt számomra. Stephen Curry mellett a szlovén Luka Doncic fineszes játékát is imádom. Az NBA és ezek a játékosok egyszerűen elvarázsolnak
- mesélte Scherer Péter 2024 októberében az Origónak.
