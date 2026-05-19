Így gyászolják kollégái a tragikus hirtelenséggel elhunyt Scherer Pétert

„Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt! Nyugodj békében Pepe! Álmodj szépet!” - olvasható a Nézőművészeti Kft. Facebook-oldalán. A lesújtó tragédia után lapunk munkatársai több barátját és kollégáját megkerestük. Többen megtörve és a könnyüket visszatartva közölték, hogy képtelenek beszélni, időt kérnek.
A műsorvezető nem szeretné elhinni a tragikus hírt. Nem is olyan régen még együtt ültek a Centrál Színházban és olyan történetek mesélt mindenki Pepéje, amik világmegváltók voltak. Elmondása szerint soha nem panaszkodott Péter, pedig Claudia tisztában volt a zseniális színész betegségével. Bejegyzése végén sok erőt kívánt a családnak a műsorvezető.
Barnai Judie is megemlékezett az elhunyt színészről.
Petii úgy volt, idén is együtt forgatunk. Annyira vicces, kedves ember voltál! Isten veled
– írta közösségi oldalán Curtis felesége.
Pepe az Argo forgatásán találkozott és dolgozott együtt Árpa Attilával. A műsorvezető akkor rendezőként dolgozott és őt is mélyen érintette kollégája halála.
Sosem felejtünk! Mindig imádni fogunk!
– írta első bejegyzésébe Attila, aki később egy új posztot is kirakott.
Ennél fájdalmasabb kép talán nem is létezik számomra. Haragszom. Sírok. Hiányoztok!
– emlékezett vissza az Argo forgatására Árpa Attila.
Lapunk forgatás közben érte el a rendezőt, aki megtört állapotban volt.
Frohner Fecó pedig videóban emlékezett meg az elhunyt színészről.
A Bors Rudolf Pétert és Szabó Győzőt is megkereste, akiknek még túl friss volt a lesújtó hír és nem szerettek volna nyilatkozni a témában.
