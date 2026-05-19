Így gyászolják kollégái a tragikus hirtelenséggel elhunyt Scherer Pétert

„Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt! Nyugodj békében Pepe! Álmodj szépet!” - olvasható a Nézőművészeti Kft. Facebook-oldalán. A lesújtó tragédia után lapunk munkatársai több barátját és kollégáját megkerestük. Többen megtörve és a könnyüket visszatartva közölték, hogy képtelenek beszélni, időt kérnek.

Scherer Péter halála megrázta a magyar színészszakmát (Fotó: Penovác Károly)

Liptai Claudia szép sorokkal emlékezett meg Scherer Péterről

A műsorvezető nem szeretné elhinni a tragikus hírt. Nem is olyan régen még együtt ültek a Centrál Színházban és olyan történetek mesélt mindenki Pepéje, amik világmegváltók voltak. Elmondása szerint soha nem panaszkodott Péter, pedig Claudia tisztában volt a zseniális színész betegségével. Bejegyzése végén sok erőt kívánt a családnak a műsorvezető.

Barnai Judie is megemlékezett az elhunyt színészről.

Petii úgy volt, idén is együtt forgatunk. Annyira vicces, kedves ember voltál! Isten veled

– írta közösségi oldalán Curtis felesége.

Scherer Péter betegsége köztudott volt a barátai között (Fotó: Matey István)

Árpa Attila közösségi oldalán búcsúzott Scherer Pétertől

Pepe az Argo forgatásán találkozott és dolgozott együtt Árpa Attilával. A műsorvezető akkor rendezőként dolgozott és őt is mélyen érintette kollégája halála.

Sosem felejtünk! Mindig imádni fogunk!

– írta első bejegyzésébe Attila, aki később egy új posztot is kirakott.

Ennél fájdalmasabb kép talán nem is létezik számomra. Haragszom. Sírok. Hiányoztok!

– emlékezett vissza az Argo forgatására Árpa Attila.

Lapunk forgatás közben érte el a rendezőt, aki megtört állapotban volt.

Frohner Fecó pedig videóban emlékezett meg az elhunyt színészről.

A Bors Rudolf Pétert és Szabó Győzőt is megkereste, akiknek még túl friss volt a lesújtó hír és nem szerettek volna nyilatkozni a témában.