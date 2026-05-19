"Nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig": Mucsi Zoltán elbúcsúzott másik felétől, Scherer Pétertől

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 18:56
Már most hiányzik neki barátja. Mucsi Zoltán könnyfakasztó sorokat intézett barátjához.

Lesújtó hír érkezett kedden délután: Scherer Péter örökre lehunyta a szemét. Azóta már rengeteg pályatársa emlékezett meg róla, többen szívszorító sorokkal is. Azonban sokan arra vártak a legjobban, hogy a híres páros, másik fele, Mucsi Zoltán mit szól barátja halálhíréhez. 

Scherer Péter és Mucsi Zoltán
Fotó: TV2

Mucsi Zoltán Scherer Péterről: Már hiányzol! 

Drága Barátom, 

nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! 

Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy.

Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt.

Nyugodj békében drága Pepe! 

- írja Mucsi Zoltán a közösségi oldalán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
