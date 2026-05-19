"Nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig": Mucsi Zoltán elbúcsúzott másik felétől, Scherer Pétertől

Lesújtó hír érkezett kedden délután: Scherer Péter örökre lehunyta a szemét. Azóta már rengeteg pályatársa emlékezett meg róla, többen szívszorító sorokkal is. Azonban sokan arra vártak a legjobban, hogy a híres páros, másik fele, Mucsi Zoltán mit szól barátja halálhíréhez.
Drága Barátom,
nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol!
Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy.
Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt.
Nyugodj békében drága Pepe!
- írja Mucsi Zoltán a közösségi oldalán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.