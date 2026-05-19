Mit ér Kapa Pepe nélkül? Ezek voltak Scherer Péter legemlékezetesebb filmjei

Gyászfelhők gyülekeztek a magyar film- és szinkronbirodalom egén: 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, a magyar mozivilág egyik legmeghatározóbb és egyben legkedveltebb alakja. Mucsi Zoltán elválaszthatatlan kollégája és egyben legjobb barátja bármiben szerepelt, mindig volt egy olyan poénja, amin még a moziból hazafelé menet is képesek voltunk sírva nevetni. Scherer Pétert ugyan sosem jellemezhettük úgy, mint aki a szótárban a főszereplő kifejezés mellett illusztráció lenne, jelenléte mégis mindig elképesztő pozitív energiával lengte be a képernyőt, ha ő szerepelt egy filmben, arra biztosan emlékeztünk. Cikkünkben felidézzük, milyen gazdag, sokszínű és ami talán a legfontosabb, mennyire hihetetlenül szórakoztató filmográfiát hagyott hátra Scherer Péter.

Scherer Péter meghalt, de felejthetetlen alakításainak köszönhetően rajongói szívében örökké élni fog (Fotó: IMDb)

A Jancsó Miklós-filmek pótolhatatlan Pepéje

Scherer Péter Mucsi Zoltánnal kiegészülve a legendás rendező, Jancsó Miklós több mozijában is emlékezeteset alakított, nem is lehetne pusztán egyet kiemelni. Az ikonikus Kapa és Pepe-filmek alkotótriójához olyan kiváló szatírák kapcsolhatók mint a Nekem lámpást adott a kezembe az Úr Pesten, az Anyád! A szúnyogok vagy a Kelj fel, komám, ne aludjál!

Scherer Péter Jancsó Miklós filmjeinek álandó visszatérő színésze volt (Fotó: IMDb)

Csányi Sándor főnöke is volt

Antal Nimród 2003-as Kontroll című thriller-vígjátékának sajátos hangulatához kellett Scherer Péter pattogó kisfőnök figurája is. Igaz, itt az öt főszereplő mellett csak egy kisebb szerep jutott neki, de abban a kevés jelenetben is felejthetetlent tudott alakítani. Scherer szinte minden filmjében a szavaival hengerelt, itt viszont egyetlen vészjósló tekintete vagy kósza gesztusa elég volt ahhoz, hogy egy teljes történetet elmeséljen.

Árpa Attilával is gengszterkedett

Amikor Árpa Attila 2004-ben Guy Ritchie-t megszégyenítve magyar gengszterromantikát varázsolt a vászonra, elképesztően ikonikus csapatot rakott össze. Balog Tibi és bandájának szerves része volt a Scherer Péter által alakított Bodri is, akihez minden túlzás nélkül az Argo legviccesebb jelenetei kötődtek. Talán elég, ha csak annyit mondunk: