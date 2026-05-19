Mit ér Kapa Pepe nélkül? Ezek voltak Scherer Péter legemlékezetesebb filmjei

Gyászfelhők gyülekeztek a magyar film- és szinkronbirodalom egén: 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, a magyar mozivilág egyik legmeghatározóbb és egyben legkedveltebb alakja. Mucsi Zoltán elválaszthatatlan kollégája és egyben legjobb barátja bármiben szerepelt, mindig volt egy olyan poénja, amin még a moziból hazafelé menet is képesek voltunk sírva nevetni. Scherer Pétert ugyan sosem jellemezhettük úgy, mint aki a szótárban a főszereplő kifejezés mellett illusztráció lenne, jelenléte mégis mindig elképesztő pozitív energiával lengte be a képernyőt, ha ő szerepelt egy filmben, arra biztosan emlékeztünk. Cikkünkben felidézzük, milyen gazdag, sokszínű és ami talán a legfontosabb, mennyire hihetetlenül szórakoztató filmográfiát hagyott hátra Scherer Péter.
Scherer Péter Mucsi Zoltánnal kiegészülve a legendás rendező, Jancsó Miklós több mozijában is emlékezeteset alakított, nem is lehetne pusztán egyet kiemelni. Az ikonikus Kapa és Pepe-filmek alkotótriójához olyan kiváló szatírák kapcsolhatók mint a Nekem lámpást adott a kezembe az Úr Pesten, az Anyád! A szúnyogok vagy a Kelj fel, komám, ne aludjál!
Antal Nimród 2003-as Kontroll című thriller-vígjátékának sajátos hangulatához kellett Scherer Péter pattogó kisfőnök figurája is. Igaz, itt az öt főszereplő mellett csak egy kisebb szerep jutott neki, de abban a kevés jelenetben is felejthetetlent tudott alakítani. Scherer szinte minden filmjében a szavaival hengerelt, itt viszont egyetlen vészjósló tekintete vagy kósza gesztusa elég volt ahhoz, hogy egy teljes történetet elmeséljen.
Amikor Árpa Attila 2004-ben Guy Ritchie-t megszégyenítve magyar gengszterromantikát varázsolt a vászonra, elképesztően ikonikus csapatot rakott össze. Balog Tibi és bandájának szerves része volt a Scherer Péter által alakított Bodri is, akihez minden túlzás nélkül az Argo legviccesebb jelenetei kötődtek. Talán elég, ha csak annyit mondunk:
„Ugyan már, tessék csak hagyni a g*cibe!”
A 2000-es évek közepén a magyar filmkészítőket elkapta egyfajta remake-láz, minek következtében a honi mozihistória legnagyobb klasszikusait vitték ismét vászonra. Nos, habár maguk az alkotások aligha kapnának helyet bármilyen toplistán, hiszen minőségükben rendkívül silányak voltak, Mucsi Zoltán és Scherer Péter voltak azok, akik az Egy szoknya, egy nadrág vagy az Egy bolond százat csinál bugyuta ukrán maffiózóiként abszolút ellopták a show-t, és üde színfoltként szolgáltak a magyar filmgyártás legsötétebb időszakában.
Scherer Péter neve nemcsak a nagy vászonról vagy a videótékák polcairól köszönt vissza, de még a televízió világát is meghódította. A nagyérdemű több sorozatát is imádta, ilyen volt például a Mindenből egy van, a Válótársak vagy az Apatigris, melyekben egyaránt megmutatta, tud "szemétládát" is játszani, de ő igazából nem más volt, mint a magyar filmvilág messze legszerethetőbb figurája.
Az ’50-60-as évek kétségbeesett, fojtogató és nyugtalan légköre több filmkészítőt is megihletett az elmúlt másfél évtizedben, minek következtében olyan kiváló ügynökfilmek láttak napvilágot mint A vizsga, a Trezor vagy A játszma. És hogy mi köti ezeket össze a témán kívül? Scherer Péter személye, aki mindegyikben igen fontos mellékszerepet töltött be, és mutatta meg, nemcsak a poénok tudja szórni megállás nélkül, de a hideg is kiráz tőle bármikor.
A Jászai Mari-díjas magyar színészlegenda életének utolsó éveiben is igen tevékeny volt, mi több, a Scherer Péter-filmek száma nemrégiben olyan alkotásokkal bővült mint a Lepattanó vagy a Szenvedélyes nők. Előbbiben egy igazi világsztárral, a Dallas Bobby Ewingjával, Patrick Duffy-val játszhatott együtt, míg utóbbival a Netflix platformját is meghódította.
