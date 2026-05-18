Megszólalt a negyedik emeletről kizuhant Vanda édesanyja: "A lányom gyilkosa örökre kerüljön börtönbe!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 19:35
Rengetegen gyászolják azt a 17 éves lányt, aki ma reggel életét vesztette Szentlőrincen, miután kizuhant egy negyedik emeleti lakásból. A rendőrség emberölés miatt indított büntetőeljárást. Vanda édesanyja megtörten szólalt meg lapunknak.
Vanda előtt még ott állt az élet. Az ismerősök szerint gyönyörű, bájos, életvidám lány volt, ám ma reggel véget ért az élete. Eddig tisztázatlan körülmények között kizuhant egy negyedik emeleti lakásból Szentlőrincen. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert is hívtak hozzá, de az életét nem tudták megmenteni.

Fotó: 123RF

A Bors úgy tudja: Vandát nagyon megviselte, hogy a közelmúltban elveszítette az édesapját.

A szülők példamutatóan nevelték a gyerekeket. Mindannyiuknak biztos jövőt szántak, a cél érdekében pedig rengeteget dolgoztak

 – mondta lapunknak a család egy közeli ismerőse.

Elértük az elhunyt kislány édesanyját, Ágotát, aki szűkszavúan ugyan, de megszólalt lapunknak:

Abban tudnak segíteni, hogy az az ember, aki megölte a lányomat, örökre börtönbe kerüljön!

 – mondta, majd közölte, egyelőre nincs rá ereje, hogy ennél bővebben beszéljen.

A rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoz emberölés miatt.

- Annyit kijelenthetünk, hogy Vandának volt egy nem túl jól alakult párkapcsolata. A férfi állandóan féltékenykedett, amit szegény kislány egyre nehezebben viselt – közölte végül egy családtag.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
