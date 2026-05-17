Olcsó nyaralás: 5 olasz város, ahol királyként nyaralhatsz fillérekből is

Az olcsó olaszországi úti célok felkutatása sokkal több kalandot és őszintébb pillanatot ígér, mint a tömegturizmusnak áldozatul esett helyek, így óriási hiba lemondani Itáliáról csak azért, mert a neten csupán a méregdrága Amalfi-part, vagy a velencei gondolázás jön szembe.

Fotó: Renata Sedmakova / shutterstock

Rejtett gyöngyszemek: az olcsó olaszországi úti célok, mint Puglia vagy Abruzzo, ugyanazt a Dolce Vita életérzést nyújtják, mint a luxushelyszínek, csak éppen töredékáron.

Gasztronómiai kánaán: Nápolyban és Palermóban a street food és a világ legjobb pizzái pár euróból is elérhetők, így a hasad és a pénztárcád is tele marad.

Nápolyban és Palermóban a street food és a világ legjobb pizzái pár euróból is elérhetők, így a hasad és a pénztárcád is tele marad. Spórolási trükkök: az egyetemvárosok (például Perugia) és a déli tengerpartok nemcsak a szálláson és az étkezésen, de az ingyenes látnivalókon keresztül is segítenek faragni a költségeken.

Olcsó olaszországi úti célok, amelyeket imádni fogsz

Ha okosan tervezed meg az utad, és elkerülöd a legfelkapottabb turistacsapdákat, rájössz, hogy az ország legtöbb helyszíne egészen pénztárcabarát. Nem kell lemondanod a reggeli espressóról a téren vagy a tengerparti naplementéről, csak tudnod kell, melyik régiókban kapod meg ugyanazt az élményt feleannyiért. Ha nyitott szemmel jársz, találsz olyan városokat, ahol a pizza olcsóbb, mint itthon, és a tengerpart is ingyen van. Ehhez a keresgéléshez adunk néhány izgalmas tippet.

Olasz életérzés spórolósan: a titok a helyszínválasztásban rejlik

Nápoly (Campania)

Nápolyban a legjobb a gasztronómiai ár-érték arány, hiszen a világhírű pizzákat pár euróért árulják a sarki sütödékben. A város remek kiindulópont, mert a helyi vonattal kedvező áron kijuthatsz a környező romvárosokhoz, Pompejihez, Herculaneumhoz, a Vezúvhoz vagy a tengerhez is. A közlekedés olcsó, a látnivalók pedig lépten-nyomon ott vannak az utcákon, belépőjegy nélkül is.

Nápolyt látni, és meghalni - tartja a mondás, nem véletlenül. Ráadásul még pénztárcabarát város is.

Fotó: Sean Pavone / shutterstock

Perugia (Umbria)

Ez a dombtetőre épült etruszk eredetű város Toszkána hangulatát hozza, csak éppen az ottani tömegek és árak nélkül. Mivel egyetemvárosról van szó, a boltok és a bárok a diákok pénztárcájához vannak árazva, így az esti szórakozás sem lesz megterhelő. A középkori belváros - amely egész Umbria egyik legszebbje - és a panoráma pedig teljesen ingyen vár, a dombtetőre pedig hangulatos mozgólépcsőrendszer visz fel a városfalak között.