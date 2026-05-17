Olcsó nyaralás: 5 olasz város, ahol királyként nyaralhatsz fillérekből is

Az olcsó olaszországi úti célok felkutatása sokkal több kalandot és őszintébb pillanatot ígér, mint a tömegturizmusnak áldozatul esett helyek, így óriási hiba lemondani Itáliáról csak azért, mert a neten csupán a méregdrága Amalfi-part, vagy a velencei gondolázás jön szembe.
Ha okosan tervezed meg az utad, és elkerülöd a legfelkapottabb turistacsapdákat, rájössz, hogy az ország legtöbb helyszíne egészen pénztárcabarát. Nem kell lemondanod a reggeli espressóról a téren vagy a tengerparti naplementéről, csak tudnod kell, melyik régiókban kapod meg ugyanazt az élményt feleannyiért. Ha nyitott szemmel jársz, találsz olyan városokat, ahol a pizza olcsóbb, mint itthon, és a tengerpart is ingyen van. Ehhez a keresgéléshez adunk néhány izgalmas tippet.
Nápolyban a legjobb a gasztronómiai ár-érték arány, hiszen a világhírű pizzákat pár euróért árulják a sarki sütödékben. A város remek kiindulópont, mert a helyi vonattal kedvező áron kijuthatsz a környező romvárosokhoz, Pompejihez, Herculaneumhoz, a Vezúvhoz vagy a tengerhez is. A közlekedés olcsó, a látnivalók pedig lépten-nyomon ott vannak az utcákon, belépőjegy nélkül is.
Ez a dombtetőre épült etruszk eredetű város Toszkána hangulatát hozza, csak éppen az ottani tömegek és árak nélkül. Mivel egyetemvárosról van szó, a boltok és a bárok a diákok pénztárcájához vannak árazva, így az esti szórakozás sem lesz megterhelő. A középkori belváros - amely egész Umbria egyik legszebbje - és a panoráma pedig teljesen ingyen vár, a dombtetőre pedig hangulatos mozgólépcsőrendszer visz fel a városfalak között.
Puglia régió központja tökéletes bázis, ahol a tenger közelsége és az óvárosi hangulat mellé nem társulnak északi árak. A „tészta-utcában” (Via delle Orecchiette) ingyen nézheted végig, hogyan készül a tradicionális pasta, amit aztán a sarki kifőzdében olcsón meg is kóstolhatsz. A helyi tömegközlekedés megbízható, így autó bérlése nélkül is eljuthatsz a környék látványos, fehér falvaiba.
Szicília fővárosa, Palermo az utcai finomságok, a street food paradicsoma, ahol az éttermek helyett a piacokon is jóllakhatsz minimális költségből. A történelmi központ lenyűgöző és gyalogosan is bejárható, így a városnézésre sem kell sokat költened. A közeli strandok busszal is elérhetők, a szállásárak pedig messze elmaradnak az északi nagyvárosokétól.
Ha igazi tengerparti pihenésre vágysz, Abruzzo régió központja, Pescara lesz a te helyed a homokos strandjaival és széles sétányaival. Itt sokkal több a szabadstrand, mint az északi üdülőhelyeken, és a környező hegyek miatt a kirándulási lehetőségek is adottak. Az éttermekben a helyi specialitásokat, mint az arrosticinit (húsnyárs), kifejezetten olcsón szerezheted be az olaszországi nyaralás alatt.
Ne dőlj be a sztereotípiáknak, Olaszországban akkor is fantasztikusan érezheted magad, ha nem akarsz vagyont költeni. Válaszd ezeket a helyeket, és koncentrálj az ízekre meg a hangulatra a luxus helyett!
