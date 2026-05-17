Ezek a legolcsóbb olasz úti célok

Olcsó nyaralás: 5 olasz város, ahol királyként nyaralhatsz fillérekből is

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 11:15
Eláruljuk, hogy hozhatod ki a maximumot az olasz nyaralásból anélkül, hogy lenulláznád a számládat. Olvass tovább, mert a titok nyitja, hogy tudd, merre találhatók az olcsó olaszországi úti célok. Utána már csak élvezi kell a nyarat.
Etédi Alexa
Az olcsó olaszországi úti célok felkutatása sokkal több kalandot és őszintébb pillanatot ígér, mint a tömegturizmusnak áldozatul esett helyek, így óriási hiba lemondani Itáliáról csak azért, mert a neten csupán a méregdrága Amalfi-part, vagy a velencei gondolázás jön szembe.

Ezek a legjobb olcsó olaszországi úti célok, mint például Bari, ha nem akarsz vagyonokat költeni ezen a nyáron.
  • Rejtett gyöngyszemek: az olcsó olaszországi úti célok, mint Puglia vagy Abruzzo, ugyanazt a Dolce Vita életérzést nyújtják, mint a luxushelyszínek, csak éppen töredékáron.
  • Gasztronómiai kánaán: Nápolyban és Palermóban a street food és a világ legjobb pizzái pár euróból is elérhetők, így a hasad és a pénztárcád is tele marad.
  • Spórolási trükkök: az egyetemvárosok (például Perugia) és a déli tengerpartok nemcsak a szálláson és az étkezésen, de az ingyenes látnivalókon keresztül is segítenek faragni a költségeken.

Olcsó olaszországi úti célok, amelyeket imádni fogsz

Ha okosan tervezed meg az utad, és elkerülöd a legfelkapottabb turistacsapdákat, rájössz, hogy az ország legtöbb helyszíne egészen pénztárcabarát. Nem kell lemondanod a reggeli espressóról a téren vagy a tengerparti naplementéről, csak tudnod kell, melyik régiókban kapod meg ugyanazt az élményt feleannyiért. Ha nyitott szemmel jársz, találsz olyan városokat, ahol a pizza olcsóbb, mint itthon, és a tengerpart is ingyen van. Ehhez a keresgéléshez adunk néhány izgalmas tippet.

Olasz életérzés spórolósan: a titok a helyszínválasztásban rejlik

Nápoly (Campania)

Nápolyban a legjobb a gasztronómiai ár-érték arány, hiszen a világhírű pizzákat pár euróért árulják a sarki sütödékben. A város remek kiindulópont, mert a helyi vonattal kedvező áron kijuthatsz a környező romvárosokhoz, Pompejihez, Herculaneumhoz, a Vezúvhoz vagy a tengerhez is. A közlekedés olcsó, a látnivalók pedig lépten-nyomon ott vannak az utcákon, belépőjegy nélkül is.

Nápolyt látni, és meghalni - tartja a mondás, nem véletlenül. Ráadásul még pénztárcabarát város is.
Perugia (Umbria)

Ez a dombtetőre épült etruszk eredetű város Toszkána hangulatát hozza, csak éppen az ottani tömegek és árak nélkül. Mivel egyetemvárosról van szó, a boltok és a bárok a diákok pénztárcájához vannak árazva, így az esti szórakozás sem lesz megterhelő. A középkori belváros - amely egész Umbria egyik legszebbje - és a panoráma pedig teljesen ingyen vár, a dombtetőre pedig hangulatos mozgólépcsőrendszer visz fel a városfalak között.

Perugia gyönyörű középkori óvárosa a történelemszeretők kedvenc úti célja lehet. 
Bari (Puglia)

Puglia régió központja tökéletes bázis, ahol a tenger közelsége és az óvárosi hangulat mellé nem társulnak északi árak. A „tészta-utcában” (Via delle Orecchiette) ingyen nézheted végig, hogyan készül a tradicionális pasta, amit aztán a sarki kifőzdében olcsón meg is kóstolhatsz. A helyi tömegközlekedés megbízható, így autó bérlése nélkül is eljuthatsz a környék látványos, fehér falvaiba.

Barit szűk utcái, jellegzetes épületei és a dús vegetáció tökéletes úti céllá teszi, ha Dél-Olaszországba utaznál.
Palermo (Szicília)

Szicília fővárosa, Palermo az utcai finomságok, a street food paradicsoma, ahol az éttermek helyett a piacokon is jóllakhatsz minimális költségből. A történelmi központ lenyűgöző és gyalogosan is bejárható, így a városnézésre sem kell sokat költened. A közeli strandok busszal is elérhetők, a szállásárak pedig messze elmaradnak az északi nagyvárosokétól.

Palermo arab-normann építészeti stílusa egyszerre teszi a szicíliai várost elegánssá és izgalmassá. 
Pescara (Abruzzo)

Ha igazi tengerparti pihenésre vágysz, Abruzzo régió központja, Pescara lesz a te helyed a homokos strandjaival és széles sétányaival. Itt sokkal több a szabadstrand, mint az északi üdülőhelyeken, és a környező hegyek miatt a kirándulási lehetőségek is adottak. Az éttermekben a helyi specialitásokat, mint az arrosticinit (húsnyárs), kifejezetten olcsón szerezheted be az olaszországi nyaralás alatt. 

Pescara, a magyarok által még alig felfedezett közép-olaszországi város az Adriai-tenger partján vár tágas strandjaival és olcsó áraival. 
Ne dőlj be a sztereotípiáknak, Olaszországban akkor is fantasztikusan érezheted magad, ha nem akarsz vagyont költeni. Válaszd ezeket a helyeket, és koncentrálj az ízekre meg a hangulatra a luxus helyett!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
