Scherer Péterrel együtt meghalt a magyar szinkron? Akár 30 hangon meg tudott szólalni egy filmben!

Az egész országot megrázta a hír ezen a májusi napon. Meghalt Scherer Péter színész, szinkronszínész, akit olyan legendás magyar filmekben láthattunk, mint az Argo, a Magyar vándor vagy a Kontroll. Színházi és filmes szerepei mellett szinkronszínészként is feledhetetlenné tette számunkra Sacha Baron Cohent vagy Zach Galifianakist, de Steve Carell magyar hangját is ő kölcsönözte a nagysikerű Gru animációs mesében.

Scherer Péter halála felfoghatatlan! A színész szinkronszerepeivel is örökre beírta magát a filmrajongók szívébe (Fotó: Matey István / MW archív)

Scherer Péter szinkronszerepei

A szinkronszínészet különleges tudomány, a szakmai tudás elsajátítása mellett pedig az sem hátrány, ha az embernek különleges orgánuma van. Scherer Péter mind adottságai alapján, mind szakmailag a szinkronmesterség egyik legkiválóbb művelője volt. Egészen biztos, hogy a 64 évesen elhunyt színész hangja most is a fülünkbe cseng, bármikor fel tudjuk idézni különleges, rekedtes orgánumát.

Zach Galifianakis

Zach Galifianakis amerikai színész hangját először a Lázongó ifjúság című filmben kölcsönözte. Bár a színész mindössze 4 percet szerepel a filmben, innentől kezdve Scherer Péter hangja örökre összefonódott a kimondhatatlan nevű Zach Galifianakisszel. Még ugyanebben az évben, 2009-ben került a mozikba az első Másnaposok film, melyben a négyfős baráti társaság legfurább tagját, Allant alakította a színész, Scherer Péter pedig folytatta a szinkronmunkát. A későbbi Másnaposok 2. és 3. filmekben is ő szólaltatta meg.

El sem tudnánk képzelni Alant más hangján megszólalni (Fotó: g90)

Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen a Borat című filmmel írta be magát örökre a filmtörténetbe, vele együtt pedig Scherer Péter szinkronhangja is, aki később a második részben is megszólaltatta a brit komikust. Nem volt könnyű dolga, főként a Borat-filmekkel, hiszen Sacha Baron Cohen karaktere, Borat, egy kazah származású újságíró, így Scherernek nemcsak a furcsa hanghordozást, de a magyarosított kazah akcentust is létre kellett hoznia. A végeredményt tekintve derekasan helytállt a szerepben és fogyaszthatóvá tette az áldokumentumfilm bizarr humorát, még a legszkeptikusabb nézők számára is.

Scherer Péter tette fogyaszthatóvá nekünk Boratot (Fotó: Amazon Studios)

Steve Carell és Gru

A Gru-filmek a sárga kis Minyonokkal hatalmasat robbantak anno, amikor 2010-ben megérkezett a mozikba az első rész. Gru, a kissé szerencsétlen tolvaj Steve Carell hangján szólalt meg a tengerentúlon, a hazai gyerekeknek pedig Scherer Péter tette szerethetővé a jószívű gonosztevőt, aki az első filmben megpróbálta ellopni a Holdat. A Gru valóságos univerzummá nőtte ki magát, napjainkig összesen 6 film készült, Scherer pedig végig kitartott Gru karaktere mellett.