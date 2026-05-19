Brutális gyilkosság rázta meg a várost: borzalmas körülmények között halt meg egy édesanya

A 41 éves Laverne „Kay” Parsons békés életet élt férjével és 12 éves fiával egy csendes georgiai lakónegyedben 2009-ben. A család közvetlen szomszédságában lakott Rebecca „Becky” Sears, aki nemcsak Kay kollégája és barátnője volt, hanem később kiderült: titkos viszonyt folytatott Kay férjével, Daviddel.

Gonosz tervet szőtt a szomszéd

A tragédia 2009. március 25-én történt. Egy karbantartó érkezett Kay házához, amikor észrevette, hogy az ajtó üvege betörve hever. Nem sokkal később a szomszéd házból is hasonló betörésről érkezett bejelentés. A rendőrök perceken belül a helyszínre értek, ahol horrorisztikus látvány fogadta őket.

Megölték a szomszédot

A ház több helyiségében vérnyomokat találtak, a garázsban pedig Kay Parsons feküdt összeverve, vértócsában. A nyomozók szerint annyira brutálisan bántalmazták, hogy szinte felismerhetetlenné vált. Bár még életben volt, amikor rátaláltak, a kórházban később lekapcsolták az életfenntartó gépekről, mert sérülései túl súlyosak voltak.

Eleinte úgy tűnt, egy betörő támadhatta meg a nőt, aki rajtakapta őt a házban. A szomszédos Sears-házban is felforgatott állapotokat találtak, ám a rendőröknek hamar gyanús lett, hogy nincs nyoma erőszakos behatolásnak.

Két nappal később váratlan fordulat következett: Rebecca testvére, aki éppen börtönben ült egy kisebb ügy miatt, jelezte a rendőröknek, hogy tud valamit a gyilkosságról. Elmondta, hogy Rebecca és David Parsons hosszú ideje szeretők voltak.

Saját fiát sodorta bajba

A nyomozás során egyre több bizonyíték került elő, amelyek Rebecca idősebb fiára, Christopherre mutattak. A fiú először tagadott, Rebecca azonban megtört, és bevallotta, hogy úgy manipulálta a fiát, hogy az azt higgye: segítenie kell neki megszabadulni Kaytől.

A hatóságok szerint Christopher kalapáccsal és baseballütővel verte agyon a nőt, majd megpróbálta betörésnek álcázni a támadást. Rebecca később még a véres ruhák rejtekhelyét is elárulta a nyomozóknak, amelyek döntő bizonyítéknak bizonyultak.

A rendőrök végül Rebecca Searst nevezték meg a gyilkosság kitervelőjeként. Az anya és fia ugyan sokáig ártatlannak vallotta magát, ám 2012-ben mindketten vádalkut kötöttek. Rebecca Sears és Christopher végül feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglani börtönbüntetést kaptak a brutális gyilkosság miatt – írja a People.