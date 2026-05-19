"Fogtuk egymás kezét és nem ezt beszéltük meg!" - Balsai Móni szívfájdító búcsút vett Scherer Pétertől

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 18:11
Balsai Mónit különleges kapcsolat fűzte Scherer Péterhez.

Balsai Móni, aki Scherer Péterrel a Válótársak című sorozatban játszott együtt, most könnyfakasztóan szép üzenetben búcsúzott el "filmes férjétől".

Scherer Péter és Balsai Móni. Fotó: Balsai Móni/Facebook

Szívszaggató búcsút vett Scherer Pétertől

Pepe!
Pár hete az öltözőben, fogtuk egymás kezét és nem ezt beszéltük meg!
Nem ezt ígérted!

Bohóc filmes férjem, mindig váltunk…
De mindig nagyon szerettük egymást!
Most is csak viccből válunk! Nem tudok másképp…
Nem….

- írja Balsai Móni a közösségi oldalain.

Kedden délután érkezett a lesújtó hír, miszerint Scherer Péter színművész tragikus hirtelenséggel elhunyt. 64 éves volt.

