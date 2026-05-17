Dráma árnyékolja be a Győr bajnoki címét: nagyobb a baj, mint hittük

Drámai jelenetek árnyékolják be az ETO FC Győr bajnoki címét. Mint ismert, Borbély Balázs vezetőedző csapata 1-0-ás kisvárdai sikerével megtartotta listavezető pozícióját a bajnokság végére, így tizenhárom év után végzett újra élen az NB I-ben – letaszítva a trónról a hét éve uralkodó Ferencvárost. A nagy ünneplésbe viszont három szurkoló is belesérült.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a győriek gólját követően a játékvezető megállította a mérkőzést, mert a lelátón a mentők segítségére volt szükség. Az M4 Sport információi szerint a találat megünneplése közben egy drukker balesetet szenvedett.

Azonban a lefújás után még nagyobb baj történt. A bajnoki címet jelentő hármas sípszót követően ugyanis az ETO FC Győr szurkolói a pályára özönlöttek, és a Kisalföld beszámolója szerint a nagy ünneplésbe további drukkerek sérültek bele – egyikük állapota súlyosnak tűnt.

A portál azt írja, a meccs közben a lelátóról leesett drukkert fejsérüléssel szállították el a mentők, egyik társának pedig a meccs lefújása után a lába sérült meg.