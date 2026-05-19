Mindent elleptek a szirénák a rakparton:brutális balesethez érkeztek a hatóságok

Összeütközött egy személyautó és egy motoros Budapest II. kerületében, a Bem rakparton, a Batthyány térnél. A műszaki mentési munkálatokhoz a főváros hivatásos tűzoltóit riasztották a balesethez. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek - írja a katasztrófavédelem.

Kakucson is baleset történt

Oldalával az árokba borult egy mikrobusz Kakucson, a Fő utca és a Május 1. utca kereszteződésénél. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a dabasi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínre kiérkeztek a mentők és a rendőrség is.