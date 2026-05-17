Exatlon – Koplányi Gábor szívszorító vallomása: Erre költené a 15 milliós főnyereményt

Nyolc hét, negyvenkét versenynap után ma este kiderül, melyik női és férfi versenyző emelheti magasba sport-reality dicsőséget jelentő trófeáját. A lányoknál Ekler Luca és Szabó Réka, míg a fiúknál Valkusz Máté és Koplányi Gábor küzd meg egymással az Exatlon Hungary 15 millió forintos fődíjáért. Amikor a Kihívók férfi versenyzője elárulta, mire költené a számára hatalmas pénznyereményt, özönleni kezdtek a támogató üzenetek.

Az Exatlon Hungary 2026 döntőjében Ekler Luca Szabó Rékával, Koplányi Gábor Valkusz Mátéval vív meg a trófeáért (Fotó: TV2)

Így jutott Koplányi Gábor az Exatlon döntőjébe

Négy év után visszatért a sport-reality a TV2 képernyőjére

Az Exatlon Kihívók csapatában kapott helyet Kopi, a projekt-koordinátor

A csapatversenyek során hat medált szerzett gyorsaságával

Az elődöntőben Lencse Lacit kiejtette anélkül, hogy medált használt volna fel

kiejtette anélkül, hogy medált használt volna fel A focista kiejtésével bejutott a döntőbe, ahol Valkusz Máté lesz az ellenfele



Kitálalt Kopi, erre költené az Exatlon pénznyereményét

Tíz Bajnok és Kihívó vágott neki a népszerű műsor idei versenyének. Az elmúlt nyolc hét jócskán tartogatott fordulatokat és nem várt kihívásokat az Exatlon 2026 versenyzőinek, voltak drámai pillanatok és hatalmas meglepetések. De tegnap este összeállt a döntő mezőnye: Ekler Luca Szabó Rékával, Valkusz Máté pedig Koplányi Gáborral vív meg a győztesnek kijáró trófeáért, na meg a 15 milliós nyereményért. Most kiderült, az Exatlon Kihívók közönségkedvence mire költené a pénzt.

Nyilván, az adott esetben a a főnyeremény gondolatával már sokszor eljátszadoztam, hogy mégis mit csinálnék vele és mégis miért lenne jó az én kis szerény életembe. Nálunk a család nagyon szükségét látná, nagyon jólesne, hogy így fogalmazzak, én a pénzt a családomra költeném! Én alapvetően tervezgetős, álmodozós fajta vagyok, természetesen a főnyereményt is ezerszer elköltöttem a fejemben jobbnál-jobb dolgokra. Én alapvetően a győzelemért jöttem ide, hogy megmérettessem magam. De az is igaz, hogy a családomnak nagyon jól jönne a pénz!

– vallotta be Koplányi Gábor, akinek vállán hosszú percekig zokogott kiesése után Csóri Dorka.

A kommentelők odáig vannak Kopi tiszta lelkéért

A Bors szavazásán olvasóink egyértelműen Koplányi Gábort hozták ki végső győztesnek. A műsor Instagram oldalára feltett videó óta pedig özönlenek a támogató hozzászólások a döntős Kihívónak, ezekből idézünk: