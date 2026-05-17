Exatlon – Koplányi Gábor szívszorító vallomása: Erre költené a 15 milliós főnyereményt

Nyolc hét, negyvenkét versenynap után ma este kiderül, melyik női és férfi versenyző emelheti magasba sport-reality dicsőséget jelentő trófeáját. A lányoknál Ekler Luca és Szabó Réka, míg a fiúknál Valkusz Máté és Koplányi Gábor küzd meg egymással az Exatlon Hungary 15 millió forintos fődíjáért. Amikor a Kihívók férfi versenyzője elárulta, mire költené a számára hatalmas pénznyereményt, özönleni kezdtek a támogató üzenetek.
Tíz Bajnok és Kihívó vágott neki a népszerű műsor idei versenyének. Az elmúlt nyolc hét jócskán tartogatott fordulatokat és nem várt kihívásokat az Exatlon 2026 versenyzőinek, voltak drámai pillanatok és hatalmas meglepetések. De tegnap este összeállt a döntő mezőnye: Ekler Luca Szabó Rékával, Valkusz Máté pedig Koplányi Gáborral vív meg a győztesnek kijáró trófeáért, na meg a 15 milliós nyereményért. Most kiderült, az Exatlon Kihívók közönségkedvence mire költené a pénzt.
Nyilván, az adott esetben a a főnyeremény gondolatával már sokszor eljátszadoztam, hogy mégis mit csinálnék vele és mégis miért lenne jó az én kis szerény életembe. Nálunk a család nagyon szükségét látná, nagyon jólesne, hogy így fogalmazzak, én a pénzt a családomra költeném! Én alapvetően tervezgetős, álmodozós fajta vagyok, természetesen a főnyereményt is ezerszer elköltöttem a fejemben jobbnál-jobb dolgokra. Én alapvetően a győzelemért jöttem ide, hogy megmérettessem magam. De az is igaz, hogy a családomnak nagyon jól jönne a pénz!
– vallotta be Koplányi Gábor, akinek vállán hosszú percekig zokogott kiesése után Csóri Dorka.
A Bors szavazásán olvasóink egyértelműen Koplányi Gábort hozták ki végső győztesnek. A műsor Instagram oldalára feltett videó óta pedig özönlenek a támogató hozzászólások a döntős Kihívónak, ezekből idézünk:
„Teljes szívemből mondom, hogy hozzád nagyon jó helyre menne a nyeremény! Ügyes vagy emberséges és őszinte tiszta lelkű!”
„Meg is érdemelnéd! Nagyon remélem hozzád is megy! Szurkolunk neked! Légy nagyon ügyes ahogy eddig!”
„Ezt az elmondásod nélkül is gondoltuk volna Rólad Kopikám.”
„KOPI, Úgy legyen, hogy megnyered, neked szurkolók elejétől fogva!”
„Megint megmelengetted a szívemet Koplányi Gábor!”
