Húsevő pingponglabda és üvegkastélyban élő féreg – Sokkoló fotókon a most felfedezett, földönkívüli külsejű tengeri szörnyek

Sokan azt hiszik, hogy a XXI. századra már a Föld minden zugát felfedeztük, pedig a valóság az, hogy a bolygónk kilencven százalékát még mindig teljes homály fedi. Erre döbbentek rá most azok a kutatók is, akik az Ocean Census elnevezésű nagyszabású projekt keretében merültek le a tenger legmélyebb, legsötétebb pontjaira. Az eredmény még őket is megdöbbentette: egyetlen év alatt 1121, eddig teljesen ismeretlen tengeri élőlényt találtak.

A szakértők is megdöbbentek: ezek a bizarr tengeri élőlények eddig teljesen rejtve maradtak az emberiség elől / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Sokkoló tengeri élőlények: üvegkastély és ragadozó pingponglabdák

A talált lények között van olyan, ami leginkább egy földönkívülire hasonlít. Japán partjainál például rábukkantak egy különleges féregre, amely egy üvegszerű tengeri szivacs belsejében, lényegében egy mélytengeri üvegkastélyban éli az életét. Délkelet-Ázsiában pedig egy olyan rikító színű zsinórférget fotóztak le, amelynek mérge a jövőben akár az Alzheimer-kór gyógyításában is segíthet.

De találtak olyan lényt is, ami egyáltalán nem hasonlít állatra. Az Atlanti-óceán déli részén élő, leginkább pingponglabdákra emlékeztető húsevő szivacs apró, tépőzárhoz hasonló horgokkal ejti csapdába a gyanútlan áldozatait. Ugyanitt, csaknem 800 méteres mélységben bukkantak rá az úgynevezett „tengeri tollra” is, ami nem egyetlen állat, hanem klónozott polipok ezreiből álló, világító kolónia.

Ausztrália partjainál ráadásul igazi rémálomszerű fenevadakba botlottak: egy teljesen új rájafaj mellett előkerült egy kísérteties, csontok nélküli, porcos vázú szellemcápa, és egy tengerfenéken rejtőző, macskaszerű vonásokkal rendelkező macskacápa is.

Olyan, mintha nem is a Földön járnánk

– jellemezték a kutatók a látványt, utalva arra, hogy a lények nagy része elképesztően bizarr külsejű.

Valóban új fajok, vagy csak vaklárma?

A felfedezés híre hatalmasat ment a sajtóban, de a szakma egy része óvatosságra int. Egy új faj hivatalos elismertetése ugyanis akár 13 évig is eltarthat, ráadásul a most bejelentett állatok egy része már szerepelhet a régi múzeumi nyilvántartásokban.

Az, hogy azt mondjuk: 'Ó, nézd, találtunk valami újat', még nem jelent semmit, amíg be nem bizonyítjuk, hogy valóban egyedi

– figyelmeztetett Karen Osborn, a Smithsonian Intézet taxonómusa.