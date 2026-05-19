"Ha öt év múlva is beszélgetünk, azt jelenti, hogy még élek" – bő egy hete adta élete utolsó interjúját Scherer Péter

Lesújtó hír rázta meg az országot: 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari-díjas színművész. A legenda halála azért is különösen megrázó, mert másfél héttel ezelőtt adott, utolsó interjújában még mosolyogva mesélt karrierjéről, múltjáról, sikereiről.

Scherer Péter halálhíre lesújtotta az országot (Fotó: MW)

Scherer Péter betegsége okozta a halálát?

Scherer Péter halála mélyen megrázta az országot. A lesújtó hírt a Nézőművészeti Kft. Facebook-oldalán tették közzé. A színész feleségét és három gyermekét hagyta hátra. Szerettei ma este egy virrasztással emlékeznek meg a kiváló színészről és édesapáról. Liptai Claudia közösségi oldalán vett búcsút barátjától és pályatársától, melyben elárulta, hogy Scherer Péter komoly betegedéssel küzdött.

Váratlan halála előtt bő egy héttel még mosolyogva adott interjút a Gyulai Hírlapnak, amelyben szülővárosáról, Ajkáról és szülei haláláról is beszélt. Scherer Péter interjújában elárulta, hogy diplomájának megszerzése után egy független színtársulatnál helyezkedett el, amely az elején teljesen reménytelennek tűnt, később azonban az ország egyik legkiválóbb színészévé vált.

Az utolsó interjú...

A színészet számára nem csupán munka volt, hanem hivatás. Legutolsó interjújában elárulta, hogy ha sosem keresne vele pénzt, ő akkor is a színészet felé fordult volna.

Scherer Péter filmjeivel örökre beírta magát a magyar film történelmébe, ám nem csak szerepeivel alkotott maradandót. Kollégáival, Mucsi Zoltánnal, Szabó Győzővel vagy éppen Balsai Mónival szoros barátságot is ápolt a színész.

Utolsó interjúja végén Scherer Péter igyekezett rövidre zárni a beszélgetést, mondván, hamar elfárad. A riporter feltette a kérdést:

Ha öt év múlva beszélgetnénk, mit szeretnél látni az életedben, a művészetben, a színházban?

Scherer Péter válasza a következő volt:

Hát, ha öt év múlva is beszélgetünk az szuper, mert az azt jelenti még élek!

Feltehetően a színművész már érezte, hogy nagy a baj, noha sosem beszélt nyilvánosan arról, hogy betegségben szenvedne.

Galériánkban – mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig – felidézzük Scherer Péter életének legemlékezetesebb pillanatait: