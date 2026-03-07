Lukács Nikolasz Róka kimondta: A baloldal sem találja alkalmasnak Magyar Pétert

A fiatal MMA-harcost kemény fából faragták, amit bizonyít a ringben, az üzleti életben és egy ideje azzal is, hogy nyíltan vállalja másságát és a patrióta nézeteit is. Lukács Nikolasz Róka, most a Mandinerre költözött és a megújult Frizbi felvételén beszélt őszintén a minket körülvevő, egyre zavarosabb világról alkotott határozott véleményéről.

Lukács Nikolasz Róka egyre jobban érdeklődik a politika iránt (Fotó: YouTube)

Lukács Nikolasz Róka: „Csak mostanában kezdtem el komolyabban utánanézni a dolgoknak”

„Mindig is szerettem volna ezzel foglalkozni. De csak mostanában kezdtem el komolyabban utánanézni a dolgoknak ezen a területen” – kezdte Hajdú Péter kérdésére Róka a Mandiner YouTube-csatornán szombaton 18:00-kor adásba került Frizbi felvételén.

Ha nem tudnád, hogy Lukács Nikolasz miért került fel a baloldali megmondóemberek céltáblájára:

„Magyar Péter nekik sem szimpatikus...”

A fiatal MMA-harcos azt is világossá tette, miért döntött úgy, hogy kiáll Orbán Viktor békepolitikája mellett.

„Az egyetlen és leglogikusabb opció az a kimaradás, ahogy Orbán Viktor is szokta mondani” – fogalmazott Lukács Nikolasz Róka, aki páros lábbal szállt bele a Magyar Pétert és a Tisza Pártot támogató háborúpárti, liberális csürhébe. „Nem is tudom mit érezhetnek pontosan a balliberális oldalon, de az száz százalék, hogy nekik sem szimpatikus Magyar Péter. Ők sem találják alkalmasnak a vezetői posztra, de mégis felszálltak a gyűlöletvonatra és nem tudják pontosan, hogy mit is akarnak” – mondta ki a sportoló.

Lukács Nikolasz Róka elárulta, ha nem a Fidesz nyeri a választást, elgondolkodik az ország elhagyásán (Fotó: YouTube / AFP)

„Szerintem bárki szívesen venné, ha Orbán Viktor beszélgethetne vele”

Nikolasz arról is beszélt, hogy milyen érzések munkáltak benne, amikor az évértékelő beszéd alatt Orbán Viktor mögött ülhetett, és mit akkor, amikor személyesen is találkozhatott Magyarország miniszterelnökével. „Mondhat akárki, akármit, de a miniszterelnök mögött ülni az évértékelő beszéde alatt, az bizony büszkeség. Ahogy találkozni és kezet fogni vele a Háborúellenes Gyűlésen szintén is az. Az ország vezetőjéről van szó és szerintem bárki szívesen venné, ha beszélgethetne vele” – magyarázta az influenszerként is egyre népszerűbb harcos. Ezután pedig rátért a közelgő választás tétjére. „Ez talán a legfontosabb választásunk, most, hogy ilyen a világpolitikai helyzet. Egyre több a háború, így az ország vezetését nem bíznám egy olyan emberre, akinek nincs elég tapasztalata.”

„Úgy érzem, hogy könnyen belesodródhatunk egy háborúba, ha olyan ember vezetné az országot, aki külföldi befolyásnak akar elege tenni. Orbán Viktor mindenféleképpen ki akar maradni, úgyhogy én így érzem magam biztonságban Magyarországon. Ez nem egy olyan téma, amiben kockáztatni, vagy kísérletezgetni kellene” – zárta gondolatait Lukács Nikolasz Róka.