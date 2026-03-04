Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Nagy retró kvíz: mennyire emlékszel ezekre a régi tárgyakra nagyszüleink otthonából?

nosztalgia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 17:30
retro kvízekrégi időkkvíz
Ó, azok a régi szép idők, amikor még nem volt okostelefon és házimozi, viszont volt Moncsicsi. A meséket diavetítőn néztük, a konyhát betöltötte a kézzel darált kávé illata, nagymamánk pedig mozsárban törte porrá a diót a vasárnapi süteményhez. Te mennyire emlékszel nagyszüleid otthonának ikonikus tárgyaira? Ezt a rövid retró kvízt csak azok tudják hibátlanul megoldani, akik a 70-es és 80-as években voltak gyerekek. Vajon neked menni fog?
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Felgyorsult világunkban újra fénykorát éli minden, ami régi, legyen szó divatról, szépségápolásról, zenéről vagy háztartási eszközökről. Ha te is szívesen visszautaznál az időben néhány évet vagy évtizedet, pattanj fel velünk most induló nosztalgiavonatunkra, és merülj el legújabb retró kvízünk segítségével a 70-es és 80-as évek varázslatos világában!

Retró kvízben szereplő régi edények egy konyhában.
Kőkemény retró kvíz: most kiderül, hány dologra emlékszel a nyolcvanas évekből.
Fotó: Barita / Shutterstock
  • Ikonikus retró tárgyak nagyszüleink otthonából.
  • Ezekre az eszközökre ma már alig emlékeznek.
  • Retró kvíz, amely csak a 70-es és 80-as években felnőttek számára lesz könnyű.

Kőkemény retró kvíz: tudod, mire használták ezeket az elfeledett régi tárgyakat?

Emlékszel még azokra a gondtalan, forró nyarakra a 70-es, 80-as évekből, amikor mezítláb szaladgáltunk a réten, cseresznyefára másztunk, és szinte rosszullétig ettük a gyümölcsöt? Amikor lámpaoltásig kint maradhattunk, a lemenő nap vörösre festette az eget, és nem kellett ahhoz mobil, hogy tudjuk, mikor kell otthon lennünk? Na és mennyire rémlenek még a retró gyerekkori játékok, az úttörő korszakra jellemző ruhadarabok, kiegészítők és háztartási eszközök, mindennapi tárgyak, amelyek ma már igazi különlegességnek számítanak? Most kiderül, mennyire őrzöd magadban a múlt legszebb emlékeit. Ez a retró kvíz most visszarepít azokba az évekbe, amikor még nem okoseszközök, hanem egyszerű, mégis praktikus tárgyak vették körül a családokat. Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, mennyire élnek benned a múlt emlékei!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Nagyon hangos volt, még két utcával arrébb is hallani lehetett, ha valaki használta. Mi volt ez az eszköz?

