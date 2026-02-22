Orbán Viktor: Róka nem hagyja magát! Ha MMA-ban győztünk, a választáson is győzni fogunk!

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, Lukács Nikolaszt a nemi orientációja miatt kegyetlenül betámadta a balliberális sajtó, miután megjelent a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen. Orbán Viktor most vele üzent.
Lejárató cikket írtak az MMA-harcosról, aki azonban inkább maga vallott őszintén a TikTok-oldalán, és azóta is ő az egyik új kedvenc a platformon. Róka most szombaton sem hiányozhatott a Háborúellenes Gyűlésről, így Békéscsabán is támogatásról biztosította a miniszterelnököt. Aki szintén kiállt a sportoló mellett.
Róka nem hagyja magát! Ha MMA-ban győztünk, a választáson is győzni fogunk! A plusz kilók most velünk vannak
- írta friss bejegyzésében Orbán Viktor.
