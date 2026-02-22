HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Róka nem hagyja magát! Ha MMA-ban győztünk, a választáson is győzni fogunk!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 17:10
Háborúellenes GyűlésLukács Nikolaszróka
A miniszterelnök az ismert MMA-bajnokkal osztott meg egy közös videót. Orbán Viktor a győzelemre hajt.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, Lukács Nikolaszt a nemi orientációja miatt kegyetlenül betámadta a balliberális sajtó, miután megjelent a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen. Orbán Viktor most vele üzent. 

Lukács Nikolasz "Róka" és Orbán Viktor
Háborúellenes Gyűlés Békéscsaba: Lukács Nikolasz "Róka" és Orbán Viktor 
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Lejárató cikket írtak az MMA-harcosról, aki azonban inkább maga vallott őszintén a TikTok-oldalán, és azóta is ő az egyik új kedvenc a platformon. Róka most szombaton sem hiányozhatott a Háborúellenes Gyűlésről, így Békéscsabán is támogatásról biztosította a miniszterelnököt. Aki szintén kiállt a sportoló mellett. 

Róka nem hagyja magát! Ha MMA-ban győztünk, a választáson is győzni fogunk! A plusz kilók most velünk vannak 

- írta friss bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Róka nem hagyja magát! Ha MMA-ban győztünk, a választáson is győzni fogunk!

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu