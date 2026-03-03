Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Molnár Áron megrázta a pofonfát: Vajon kiáll a Róka ellen?

Lukács Nikolasz
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 14:42 / FRISSÍTÉS: 2026. március 03. 14:55
A fenti kérdésre szinte bizonyosan nem a válasz, hiszen a színész-aktivista leginkább a szájkaratéban jeleskedik és rendre hallgat, ha emberére akad. Pont mint most, amikor az MMA-harcos Lukács Nikolasz „vágta arcon egy kesztyűvel”, vagyis felkérte egy szemtől szembeni küzdelemre. Molnár Áron noÁr persze lapul...
Lukács Nikolasznak elege lett a felesleges üzengetésből és úgy döntött, lehetőséget kínál Molnár Áronnak arra, hogy férfiként viselkedjen és szó szerint felvegye a kesztyűt. Az ifjú MMA-harcos egy rövid, de annál velősebb videóüzenetben fordult a baloldali megmondóemberhez, aki egy korábbi videójában 50 pluszos arcokkal „emberkedett”.  Vagyis bokszot imitálva szólt be kormánypárti politikusoknak. 

Lukács Nikolasz MMA-harcra hívta a szájhős Molnár Áront
Lukács Nikolasz MMA-harcra hívta a szájhős Molnár Áront (Fotó: Lukács Nikolasz/Facebook)

Lukács Nikolasz helyretette az emberkedő Molnár Áront

A Róka becenéven ismert fiatal sportoló ugyanakkor több dologra is felhívta Molnár Áron figyelmét. Főként arra figyelmeztette a színész-aktivistát, hogy nem a honatyák, hanem ő hívta ki egy kis bunyóra, mégis nekik „árnyékol, mint egy rossz sittes”. Lukács Nikolasz ezután elismerte, hogy noÁr láthatóan tisztában van a boksz alapjaival, és felajánlotta neki, hogy csináljanak egy kis show-t az április 9-ei rendezvényen, ahol a fiatal MMA-harcos egy sportolóval csap majd össze a szorítóban. 

Molnár Áron eddig játszotta a keményfiút, most megérkezett a válasz
Molnár Áron eddig játszotta a keményfiút, most megérkezett a válasz (Fotó: MW/TikTok)

Szóval, áll a bunyó!?”

Nikolasz ezt követően helyretette Molnár Áront, vagyis felhívta a figyelmét, hogy nem a magyar kormány „szurkálja” az ukránokat, hanem éppen fordítva van, hiszen ők akadályozzák, hogy olaj érkezzen hazánkba a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Végezetül pedig megismételte a kérdést, melyre biztosan nem kap majd pozitív választ:

 „Szóval, áll a bunyó!?”

