5,35 milliárd forint volt a tét: itt vannak az Ötöslottó nyerőszámai

ötöslottó sorsolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 20:41
nyerőszámokszelvény
Mutatjuk a nyerőszámokat!
N.T.
A szerző cikkei

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

1 (egy)

14 (tizennégy)

51 (ötvenegy)

60 (hatvan)

64 (hatvannégy)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 4 947 530 forint;

3 találatos szelvény 1917 darab, nyereményük egyenként 36 745 forint;

2 találatos szelvény 67 521 darab, nyereményük egyenként 3945 forint.

Joker: 649792

Jokeren egy telitalálat volt, nyereménye 78 198 800 forint.

A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 5,575 milliárd Ft.

 

