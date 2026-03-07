5,35 milliárd forint volt a tét: itt vannak az Ötöslottó nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
1 (egy)
14 (tizennégy)
51 (ötvenegy)
60 (hatvan)
64 (hatvannégy)
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 4 947 530 forint;
3 találatos szelvény 1917 darab, nyereményük egyenként 36 745 forint;
2 találatos szelvény 67 521 darab, nyereményük egyenként 3945 forint.
Jokeren egy telitalálat volt, nyereménye 78 198 800 forint.
A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 5,575 milliárd Ft.
