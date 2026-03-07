Orbán Viktor: Ha Ukrajna belép az EU-ba, a magyarok összes pénzét el fogják vinni

Nem tudjuk, mi lesz Ukrajna jövője, megmarad-e egyáltalán. Ha igen, akkor el kell dönteni, mit kezdünk vele. Ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust. Ráadásul ha belépnek, Magyarország összes pénze elmegy Ukrajnába, sőt a befizetések növelésére lesz szükség. (...) Nem felvenni kell őket, hanem megállapodást kell velük kötni. Mert ha belépnek az EU-ba, akkor a magyarok összes pénzét el fogják vinni, ráadásul rögtön több szavazati joguk lenne, mert nagyobb ország