Orbán Viktor: Ha Ukrajna belép az EU-ba, a magyarok összes pénzét el fogják vinni

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 18:12
Orbán Viktor a debreceni háborúellenes gyűlésen reagált az ukrán fenyegetésekre és zsarolásokra.
A debreceni Háborúellenes Gyűlésen a miniszterelnök mások mellett arról is beszélt, hogy milyen következményekkel járna, ha Ukrajnát felvennék az EU-ba. Azonnal magával hozná a háborús konfliktust is. 

Háborúellenes Gyűlés, Debrecen
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

Nem tudjuk, mi lesz Ukrajna jövője, megmarad-e egyáltalán. Ha igen, akkor el kell dönteni, mit kezdünk vele. Ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust. Ráadásul ha belépnek, Magyarország összes pénze elmegy Ukrajnába, sőt a befizetések növelésére lesz szükség. (...) Nem felvenni kell őket, hanem megállapodást kell velük kötni. Mert ha belépnek az EU-ba, akkor a magyarok összes pénzét el fogják vinni, ráadásul rögtön több szavazati joguk lenne, mert nagyobb ország

– mondta szombaton Orbán Viktor.

