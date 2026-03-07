Orbán Viktor: Ha Ukrajna belép az EU-ba, a magyarok összes pénzét el fogják vinni

A debreceni Háborúellenes Gyűlésen a miniszterelnök mások mellett arról is beszélt, hogy milyen következményekkel járna, ha Ukrajnát felvennék az EU-ba. Azonnal magával hozná a háborús konfliktust is.
Nem tudjuk, mi lesz Ukrajna jövője, megmarad-e egyáltalán. Ha igen, akkor el kell dönteni, mit kezdünk vele. Ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust. Ráadásul ha belépnek, Magyarország összes pénze elmegy Ukrajnába, sőt a befizetések növelésére lesz szükség. (...) Nem felvenni kell őket, hanem megállapodást kell velük kötni. Mert ha belépnek az EU-ba, akkor a magyarok összes pénzét el fogják vinni, ráadásul rögtön több szavazati joguk lenne, mert nagyobb ország
– mondta szombaton Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.