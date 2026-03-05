Szirénázó mentő vitte kórházba a Séfek Séfe szereplőjét: a csapattársai zokogva omlottak össze

A Séfek Séfe 7. évadában újabb döbbenetes pillantoknak lehettünk szemtanúi, amikor kiderült, hogy Mikula Patrik rosszul lett. A zöld csapat profi szakácsának állapota ráadásul olyan súlyos volt, hogy még kórházba is kellett szállítani, miután a helyszíni orvosok nem tudtak rajta segíteni. Így az eredményhirdetés már Patrik nélkül zajlott, ahol a csapattársai sírva jelentek meg, annyira aggódtak miatta. Mutatjuk mit tudunk eddig.

A Séfek Séfe Patrikja attól tart, hogy a szívével lehet valami komoly probléma (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Mikula Patrikja eddig gyönyörűen menetelt a versenyben, ám most egy váratlan rosszullét miatt nem csak a folytatás, de az egészségügyi állapota is veszélybe került. A profi szakács már az egyéni főzés közben is panaszkodott, hogy borzasztó fejfájással küzd, remeg és zsibbad a karja, ami sosem jó jel. Ennek ellenére ő végigcsinálta a feladatot, de amíg a Séfek Séfe zsűrije kóstolt, az állapota még inkább leromlott.

„Nagyon szédülök. Valami nem jó. Hú, de remegek” – mondta Patrik Minhnek.

Elkezdett zsibbadni a bal kezem, meg k*rvára lüktet a fejem, de úgy, hogy a szemgolyóm is. Volt egy aneurizma zárás a fejemben másfél éve. Most olyan mintha szét akarna durranni a fejem, nagyon keményen ver a szívem, és nagyon melegem van, pattog a fülem. Csak nincs szívrohamom, nem?

– kérdezte, ami miatt végül úgy döntöttek, hogy mentőt hívnak hozzá, ami minél gyorsabban kórházba szállítja.

Tischler Petra versenyzői fel sem fogják a történteket, végigsírták az eredményhirdetést (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe versenyzői összeomlottak

Miután Mikula Patrik kórházba indult, a többi szereplőnek az eredményhirdetés következett, ahol természetesen a zöldek versenyzője nem tudott részt venni, ami miatt csapattársai teljesen összeomlottak. Minh zokogva vallotta be, hogy magát is hibáztatja a történtekért.

Szóhoz sem jutok. Csak az van a fejemben, hogy mi lesz Patrikkal, és hogy, hogy van. Sajnos nem figyeltem rá. Egymás mellett főztünk, és egész nap csak b*szogattuk egymást. Haragszom magamra, hogy nem vettem észre, hogy más volt, mint szokott lenni, és nem figyeltem oda rá

– árulta el zokogva, mire Tischler Petra nyugtatta meg, hogy természetesen nem felelős a történtekért.