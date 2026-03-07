VV Dennis megtörte a csendet VV Fanniról: "Megmutatta az igazi énjét, taszító volt"

A nagyszájú, de érző szívű VV Dennis karakterét a ValóVilág 7. szériájában ismerhette meg az ország, ahol VV Fannival ápolt szoros viszonyt. Fanni tragikus és máig tisztázatlan halála megrázta a közvéleményt, a műsorban egy vidám, élettel teli lányként láthattuk, akivel Dennis viharos, mégis meghatározó kapcsolatot ápolt. Kettejük története a villában kezdődött, de a kinti élet kihívásai végül más utakra terelték őket, messze a kamerák kereszttüzétől.
A valóságshow különleges körülményeinek hatására az érzelmek sokszor felerősödnek, és a bent kötött ismeretségek egy életre szóló nyomot hagynak a szereplőkben. VV Dennis és VV Fanni kapcsolata a nézők előtt bontakozott ki, de a férfi szerint a külvilág már egészen más dinamikát látott bele a párosukba.
A ValóVilágban ismerkedtünk meg, ott gabalyodtunk össze. Mindenki úgy éli meg kívülről, hogy ez egy nagy szerelem volt, de ez a bezártságnak volt köszönhető. Fűztünk érzelmeket egymáshoz, lehet, hogy én többet is, mint ő, de miután kijöttünk, megmutatta az igazi énjét, ami nekem inkább taszító, visszataszító volt. Ezért is vetettem véget ennek a kapcsolatnak, ő más utakon akart járni, könnyű pénzszerzési lehetőségnek látta, hogyha a testéből keresi a kenyerét, szóval én ebből kiszálltam.
Szavai után egyértelművé vált, hogy a közös útjuk miért ért véget hamarabb, mint azt sokan várták volna. Dennis számára fontos volt, hogy hű maradjon önmagához, még ha ez a szakítással is járt.
A televíziós szereplés után sok fiatal találja magát szemben olyan lehetőségekkel, amelyek komoly döntés elé állítják őket a jövőjüket illetően. Dennis őszintén beszélt arról, hogy a környezetük gyakran próbálta őket olyan irányba tolni, ami távol állt az értékrendjüktől. Így emlékszik vissza azokra a tanácsokra, amelyeket a népszerűségük csúcsán kaptak:
Mindenki azt tanácsolta nekünk, hogy csináljunk ilyen webkamot, meg szexchatet, meg minden ilyen izét. Az a baj, hogy én nem vagyok ilyen beállítottságú. Most azt, hogy én ott megéltem a fiatalságomat, és kamerák előtt szexeltem, hát Istenem, otthon is szexel mindenki, csak nincs minden bekamerázva.
A férfi ezzel a kijelentésével tisztázta, hogy bár a műsorban voltak intim pillanataik, a civil életben ő másfajta boldogulást képzelt el magának. A két fiatal útja így véglegesen kettévált.
Amikor valaki távozik az élők sorából, a környezete hajlamos csak a szépre emlékezni, de Dennis szerint a teljes képhez hozzátartozik a valóság minden árnyalata. Minden tisztelettel, de őszintén beszélt arról, hogy Fanni személyisége sokszor váltott ki erős reakciókat az emberekből.
Azt szokták mondani, hogy halottról jót vagy semmit, de mindenki úgy ismerte, hogy a kis cuki tündér, de nem az volt, aminek mutatta magát. Volt egy olyan természete, amivel az emberekben indulatokat váltott ki, agressziót, kinyílt az ember zsebében a bicska. Nem bántásképpen mondom, mert tényleg nem akarom bántani, mert ismerem a szüleit meg minden, de ők is tudják, hogy milyen volt.
Ezekkel a mondatokkal Dennis nem az elhunytat szerette volna minősíteni, hanem a lány emberi oldalát mutatta be. Úgy véli, a szülők is tisztában voltak lányuk nehézségeivel és azokkal a belső vívódásokkal, amikkel küzdött.
A veszteség mértékét leginkább a hozzátartozók érzik, és Dennis is mély együttérzéssel beszél Fanni családjáról. Amikor az eltűnés híre szárnyra kelt, a korábbi villatársak és barátok egy emberként reménykedtek a jó hírben. Dennis felidézte azt a pillanatot, amikor rájött, hogy ezúttal nem egy rossz tréfáról van szó, hanem egy valódi tragédiáról.
Abban reménykedtem, hogy előkerül, azt hittem, hogy valami vicc, vagy valaki csak szívatja, aztán éreztem, hogy nagy a baj. A szüleinek ez biztos nagyon nehéz, elveszítették a lányukat. De ez egy összetett dolog, az ember nincs felkészülve a hírnévre, jön a kérdés: hú akkor mi legyek, a nőknek könnyű, jól nézek ki, akkor mi legyek? Hogy lesz pénzem? Elmegy k*rvnak, vagy pornósnak. Sajnálom tényleg, ami vele történt, mert senkinek nem kívánom, de nem voltunk ott, nem tudjuk, hogy mi volt. És csak reménykedünk abban, hogy azt az embert kapták el, aki tényleg megölte. Nekem azért furcsa ez a dolog.
Őszinte sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, kiemelve, hogy senki nem érdemel ilyen sorsot.
Egy biztos: Dennis vallomása segít megérteni, hogy a képernyőn látott rivalizálás mögött valódi emberi kötelékek és barátságok születtek meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.