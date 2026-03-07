VV Dennis megtörte a csendet VV Fanniról: "Megmutatta az igazi énjét, taszító volt"

A nagyszájú, de érző szívű VV Dennis karakterét a ValóVilág 7. szériájában ismerhette meg az ország, ahol VV Fannival ápolt szoros viszonyt. Fanni tragikus és máig tisztázatlan halála megrázta a közvéleményt, a műsorban egy vidám, élettel teli lányként láthattuk, akivel Dennis viharos, mégis meghatározó kapcsolatot ápolt. Kettejük története a villában kezdődött, de a kinti élet kihívásai végül más utakra terelték őket, messze a kamerák kereszttüzétől.

VV Dennis a ValóVilág villájában ismerte meg Fannit (Fotó: VV Dennis)

VV Dennis és egy villa falai között született kötelék

A valóságshow különleges körülményeinek hatására az érzelmek sokszor felerősödnek, és a bent kötött ismeretségek egy életre szóló nyomot hagynak a szereplőkben. VV Dennis és VV Fanni kapcsolata a nézők előtt bontakozott ki, de a férfi szerint a külvilág már egészen más dinamikát látott bele a párosukba.

A ValóVilágban ismerkedtünk meg, ott gabalyodtunk össze. Mindenki úgy éli meg kívülről, hogy ez egy nagy szerelem volt, de ez a bezártságnak volt köszönhető. Fűztünk érzelmeket egymáshoz, lehet, hogy én többet is, mint ő, de miután kijöttünk, megmutatta az igazi énjét, ami nekem inkább taszító, visszataszító volt. Ezért is vetettem véget ennek a kapcsolatnak, ő más utakon akart járni, könnyű pénzszerzési lehetőségnek látta, hogyha a testéből keresi a kenyerét, szóval én ebből kiszálltam.

Szavai után egyértelművé vált, hogy a közös útjuk miért ért véget hamarabb, mint azt sokan várták volna. Dennis számára fontos volt, hogy hű maradjon önmagához, még ha ez a szakítással is járt.

A hírnév árnyékában

A televíziós szereplés után sok fiatal találja magát szemben olyan lehetőségekkel, amelyek komoly döntés elé állítják őket a jövőjüket illetően. Dennis őszintén beszélt arról, hogy a környezetük gyakran próbálta őket olyan irányba tolni, ami távol állt az értékrendjüktől. Így emlékszik vissza azokra a tanácsokra, amelyeket a népszerűségük csúcsán kaptak:

Mindenki azt tanácsolta nekünk, hogy csináljunk ilyen webkamot, meg szexchatet, meg minden ilyen izét. Az a baj, hogy én nem vagyok ilyen beállítottságú. Most azt, hogy én ott megéltem a fiatalságomat, és kamerák előtt szexeltem, hát Istenem, otthon is szexel mindenki, csak nincs minden bekamerázva.

A férfi ezzel a kijelentésével tisztázta, hogy bár a műsorban voltak intim pillanataik, a civil életben ő másfajta boldogulást képzelt el magának. A két fiatal útja így véglegesen kettévált.