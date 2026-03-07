A néma szörnytől a zenés komédián át a friss női szemszögig: ezek a Frankenstein-mítosz leghíresebb feldolgozásai

Neked melyik a kedvenc Frankensteined? A klasszikus, a vicces, az állatos, a tinifilmes, a hűséges, az Oscar-halmozó, vagy a legújabb? Listánkból kiválaszthatod!
Minden Mary Shelley regényével kezdődött 1818-ban, de a mozivásznakon az 1930-as években vált igazán híressé Doktor Frankenstein története a különböző emberek testrészeiből összefércelt, életre keltett Lénnyel. Méghozzá a Universal stúdió nevezetes szörnyfilmjeinek sorában, és ahogy ekkoriban Lugosi Béla is örök Drakulává lett, úgy kapcsolódott össze a Lény figurája az őt aztán több filmben is alakító Boris Karloff-fal.
A szörnyfilmes megközelítést idővel követték a más hangvételű feldolgozások is, melyek közül az egyik legemlékezetesebb Mel Brooks komédiája a hetvenes évekből. Ebben a Doktor Frankenstein unokáját alakító Gene Wilder még a színpadon is fellép egy zenés-táncos számmal a Lény kíséretében.
A mai filmrendezők közül minden bizonnyal Tim Burton életművére gyakorolt legnagyobb hatást az a fajta gótikus irodalom és stílus, melynek emblematikus darabja a Frankenstein-sztori. Nem csoda hát, hogy (egy karrierkezdő animációs kisfilmben, majd később mozis változatban is) megalkotta rá a saját maga változatát egy kisfiú történetével, aki az elpusztult kutyáját kelti életre a nagy elődök nyomdokain haladva.
Az eredeti címével (Mary Shelley's Frankenstein) is hangsúlyozta Kenneth Branagh adaptációja, hogy az alapműhöz lehető leghűségesebb feldolgozás a célja. Benne Robert De Niróval, aki igaz szenzációt szolgáltatott azzal, hogy színészlegendaként elvállalta a Lény szerepét. Hisz a korábbi filmfeldolgozásokban a halott emberek testrészeiből összeeszkábált szörnyeteg nem nyújthatott túl nagy színészi játékot, ám De Niro viszont képes volt drámai mélységet csempészni a figurába még a brutális maszk alatt is.
Zelda Williams első mozifilmes rendezése a tinifilmes zsánerrel hozta össze a jól ismert történetet, a középpontjában egy szokatlan szerelmespárral. Robin Williams lányának romantikus horrorkomédiája a nyolcvanas években játszódik, különc tinilány főhőse pedig egy temetőbe jár ki ábrándozni egy rég elhunyt fiú sírjához. Az elhunyt fiú viszont életre kel, de nem olyan könnyű a párkapcsolat egy mégoly helyes hullával is.
Az idei Oscar-gála egyik főszereplője Guillermo del Toro (A faun labirintusa, A víz érintése) Frankenstein-rendezése a maga kilenc jelölésével. A rémfilmes műfajhoz amúgy is különös vonzalommal bíró mexikói mesterrendezőnek régi álma volt ezt a klasszikus történetet filmre vinni, és maga míves, érzelmes, látványos stílusában hajtotta végre.
A hollywoodi sztárszínésznő Maggie Gyllenhaal (A sötét lovag, Fülledt utcák) már 2021-ben bemutatkozott filmrendezőként Az elveszett lány című karakterdrámával, de az igazi nagy dobásra most készül ezen a téren. Hiszen nem kevesebbet, mint a Frankenstein-mítosz újraértelmezését tűzte ki célul maga elé női szemszögből - méghozzá látványos külsőségek közepette, és olyan nagyszerű közreműködőkkel, mint Jesse Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz vagy Annette Bening.
