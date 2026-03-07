A néma szörnytől a zenés komédián át a friss női szemszögig: ezek a Frankenstein-mítosz leghíresebb feldolgozásai

Neked melyik a kedvenc Frankensteined? A klasszikus, a vicces, az állatos, a tinifilmes, a hűséges, az Oscar-halmozó, vagy a legújabb? Listánkból kiválaszthatod!

A 2004-es Van Helsingben feltűnő Frankenstein Lény is emlékezetes volt, de nem kapott saját filmet (Fotó: Universal Studios)

Frankenstein (1931)

Minden Mary Shelley regényével kezdődött 1818-ban, de a mozivásznakon az 1930-as években vált igazán híressé Doktor Frankenstein története a különböző emberek testrészeiből összefércelt, életre keltett Lénnyel. Méghozzá a Universal stúdió nevezetes szörnyfilmjeinek sorában, és ahogy ekkoriban Lugosi Béla is örök Drakulává lett, úgy kapcsolódott össze a Lény figurája az őt aztán több filmben is alakító Boris Karloff-fal.

Az ifjú Frankenstein (1974)

A szörnyfilmes megközelítést idővel követték a más hangvételű feldolgozások is, melyek közül az egyik legemlékezetesebb Mel Brooks komédiája a hetvenes évekből. Ebben a Doktor Frankenstein unokáját alakító Gene Wilder még a színpadon is fellép egy zenés-táncos számmal a Lény kíséretében.

Frankenweenie – Ebcsont beforr (1984, 2012)

A mai filmrendezők közül minden bizonnyal Tim Burton életművére gyakorolt legnagyobb hatást az a fajta gótikus irodalom és stílus, melynek emblematikus darabja a Frankenstein-sztori. Nem csoda hát, hogy (egy karrierkezdő animációs kisfilmben, majd később mozis változatban is) megalkotta rá a saját maga változatát egy kisfiú történetével, aki az elpusztult kutyáját kelti életre a nagy elődök nyomdokain haladva.

Frankenstein (1994)

Az eredeti címével (Mary Shelley's Frankenstein) is hangsúlyozta Kenneth Branagh adaptációja, hogy az alapműhöz lehető leghűségesebb feldolgozás a célja. Benne Robert De Niróval, aki igaz szenzációt szolgáltatott azzal, hogy színészlegendaként elvállalta a Lény szerepét. Hisz a korábbi filmfeldolgozásokban a halott emberek testrészeiből összeeszkábált szörnyeteg nem nyújthatott túl nagy színészi játékot, ám De Niro viszont képes volt drámai mélységet csempészni a figurába még a brutális maszk alatt is.

Lisa Frankenstein (2024)

Zelda Williams első mozifilmes rendezése a tinifilmes zsánerrel hozta össze a jól ismert történetet, a középpontjában egy szokatlan szerelmespárral. Robin Williams lányának romantikus horrorkomédiája a nyolcvanas években játszódik, különc tinilány főhőse pedig egy temetőbe jár ki ábrándozni egy rég elhunyt fiú sírjához. Az elhunyt fiú viszont életre kel, de nem olyan könnyű a párkapcsolat egy mégoly helyes hullával is.