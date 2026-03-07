Négykézláb mászott ki a roncsból a nyugdíjas Egernél - vérfagyasztó, ami ezután történt

A baleset egy forgalmas szakaszon, Eger és Szarvaskő között történt csütörtökön (március 5.). Úgy tudni, hogy az idős férfi rosszul lett vezetés közben, letért az útról a kocsijával, amivel először felborult, majd az út menti erdős területen, az árokba csapódott. A kocsi végül a feje tetején állt meg, a nyugdíjas pedig a roncsban rekedt.

Az Eger melletti balesetben a nyugdíjas önerőből kúszott ki a roncsból. Több autós is elhaladt mellette, de nem álltak meg segíteni Fotó: Heol/Pap Zsolt

Baleset Egernél: nem álltak meg segíteni a felborult nyugdíjasnak

Információink szerint a férfi utolsó erejével mindent megtett, hogy megmeneküljön; összeszedte minden megmaradt erejét, és elkezdett kimászni a felborult roncsból.

Ekkor felháborító dolog történt; az arra járó autósok közül jó darabig egyik sem ment oda, hogy segítsen a bajba jutottnak, vagy akár mentőt hívjon, vagy legalább megkérdezze a férfitől, hogy jól van-e?

Pedig az arra gyakran járók elmondása alapján, a szakasz, ha nem is éppen zsúfolt, de azért forgalmas, több autós is elhaladt arra felé, – ahogyan ez elvileg a baleset idején is történt.

Innen mászott ki a nyugdíjas. A férfit végül kórházba vitték Fotó: Heol/Pap Zsolt

Az első autós pár perc múlva állt meg a roncs mellett, információink szerint egy nő pattant ki a kocsijából és rohant segíteni, nem sokkal később pedig már egy férfi is odafutott, miközben már a mentősöket és a tűzoltókat is tárcsázták. A környéken sokakat sokkolt az emberek érzéketlensége. El sem hiszik, hogy nem álltak meg az autósok a láthatóan totálkárosra zúzódott autó mellett.

Ez egy feltűnő, kék kocsi, ami közvetlen az út mellett feküdt. Lehetetlen, hogy ne vegyék észre, az az árok nem volt olyan mély. Döbbenetes néha az emberi közöny

– vélekedett egy helybeli.

A kék autó jól láthatóan hevert a sekély árokban, mégis, többen elhajtottak mellette Fotó: Heol/Pap Zsolt

Hozzátette, hogy abba belegondolni is szörnyű, hogy mi lett volna, ha a férfinek csupán perceken múlik az élete.

Úgy tudom, hogy szerencsére a férfi túlélte a történteket. De ez nem azokon az autósokon múlott, akik elmentek mellette

– szögezte le. Úgy tudjuk, hogy a férfiért mentő érkezett, akik kórházba vitték végül a nyugdíjast. A baleset részleteiről azonban eddig nem sokat tudni, a körülményeket majd a rendőrség fogja megvizsgálni.